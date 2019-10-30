Adalet Bakanı Gül: Bizim tarihimizde soykırım yoktur, aynaya baksınlar
ABD'deki Türkiye karşıtı skandal tasarılara tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Bizim tarihimizde soykırım yoktur, aynaya baksınlar.' dedi.
Bakan Gül şöyle konuştu: ABD Temsilciler Meclisinde dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar.
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