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Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye: Bu seviyesizliği kınıyorum

Adalet Bakanı Gül'den CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in YSK iddialarına sosyal medya hesabından çok sert cevap verdi. 'Adalet Bakanı olarak YSK'yı aradığım yalanını reddediyorum' diyen Gül, 'kendilerini sorumlu olmaya davet ediyorum' dedi.

  • DHA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in iddialarına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den çok sert cevap geldi. CHP'li ismi sorumlu davranmaya davet eden Bakan Gül, "Bu seviyesizliği kınıyorum" dedi.

BAKAN SOYLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP'nin aynı iddialarına muhatap olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
 
 
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'in iddiasına ilişkin basında yer alan haberi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
 
 
"Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız. Bu yöntemle bir Başbakan ve iki Bakan astıran milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yı baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum." 

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