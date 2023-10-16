Adalet Bakanı Tunç: 162 adliyemizde adli görüşme odası faaliyete geçti

Bakan Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen Mağdur Hakları Danışma Kurulu 3. Toplantısı'nın açılış konuşmasında, Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2020'de yürürlüğe girdiğini, bunun ardından da mevzuat ve kurumsal yapının oluşması adına çalışmalar yapıldığını, uygulamaya yönelik de faaliyetler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kararnamenin önemine değinen Tunç, kadınlar, çocuklar ve kırılgan grupların adli süreçte ikincil örselenmesine maruz kalmadan adli destek sağlanması noktasında kararname gereğince kurumsal bir yapının oluşturulduğunu söyledi.



Bakan Tunç, kararname kapsamında Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının kurulduğunu, şu ana kadar 167 adli çevrede bu müdürlüklerin mağdurlara hizmet verdiğini dile getirdi. Tunç, söz konusu müdürlüklerin suç mağdurlarını bilgilendirme ve destek olma adına faaliyette bulunduğunu aktardı.

Adli görüşme odalarına ilişkin bilgi veren Tunç, "162 adliyemizde şu ana kadar adli görüşme odası faaliyete geçti." dedi.



Çocukların teslimi konusunda getirilen yasal düzenlemeyle, çocukların bir meta olarak tesliminin önüne geçildiğini kaydeden Tunç, 792 çocuk görüşme merkezinin faaliyette olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 115 bin 279 işlem gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.

"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bakan Tunç, çocukların korunmasının önemli olduğunu, özellikle boşanma süreçlerinde çocukların mağdur olmasının istenmediğini belirtti.



Yılmaz Tunç, "Çocuğun üstün yararı bizim için çok önemli. Onların üstün yararı için çocuk görüşme merkezlerindeki işleyişin daha verimli olması hem de diğer adli süreçlerde onların korunması devletin en asli vazifesi. Çocukların korunması önemli. Çocuklar özellikle çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız kesim. Her türlü kötülüğe, istismara karşı çocukları korumak Anayasamızın da gereği." diye konuştu.



Çocuk izleme merkezlerinin faaliyetlerinin, çocukların mağduriyetlerinin engellenmesi adına önemli olduğunu vurgulayan Tunç, bu merkezlerin 63 ilde kurulduğunu belirterek, "Diğer illerimizde de bu merkezleri kurmamız lazım. Çünkü mağdur bir çocuğun bir ilden başka bir ile gitmesini, o sıkıntıları çekmesini kesinlikle istemeyiz." dedi.



Suça sürüklenen çocuklar açısından da çalışmalar yapılacağını aktaran Tunç, bu çocukların tekrar suç işlememesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.



Bakan Tunç, "Çocuklarımızın ilerleyen yaşlarda aynı suçu tekrar işlememesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu anlamda da özellikle Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüzün çocuklar bakımından çalışmaların bu toplantıda değerlendirmekte fayda var." diye konuştu.

"CEZALARIN ARTTIRILMASI YETMİYOR"

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin çalışmalara değinen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçmiş dönemde Meclis'in çalışma takvimi ve deprem gibi sebeplerle hayata geçiremediğimiz hedefler var. Bunları da içine alacak ve yeni ihtiyaçlara göre hazırlayacağımız, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde özellikle mağdur haklarıyla, çocuk ve kadın haklarıyla ilgili düzenlemeler olacak. Kadına karşı şiddetin önlenmesi en önemli konulardan bir tanesi. Kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak tüm bakanlıklarımızın her birine ayrı ayrı düşen görevler var. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi anlamında mevzuatımızda önemli düzenlemeler yapmıştık. Özellikle kadına karşı işlenen müessir fiil, taksirle yaralama, kasten öldürme suçlarında cezalar arttırılmıştı. Tabii sadece cezaların arttırılması yetmiyor. Önleyici tedbirler noktasında da koordinasyonun sağlanması gerekiyor. Yargı Reformu Strateji Belgeleri ve İnsan Hakları Eylem Planlarında da özellikle kadın ve çocuk haklarıyla ilgili yeni hedefler elbette ki olacaktır."

