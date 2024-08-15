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Politika

Adalet Bakanı Tunç, 24 TV'ye konuştu: Bütün dünya kamuoyu vereceği mesajı bekliyor

24 TV canlı yayınında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Filistin Devlet Başkanı'nın TBMM'de vereceği mesajları ülkemiz kamuoyu ve bütün dünya kamuoyu bekliyor. Önemli ve anlamlı mesajlar vereceğini tahmin ediyoruz.'

15 Ağustos 2024 Perşembe 14:18 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç, 24 TV'ye konuştu: Bütün dünya kamuoyu vereceği mesajı bekliyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV canlı yayınında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'den dünyaya seslenecek olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vereceği mesajlara dikkat çeken Bakan Yılmaz, "Filistin Devlet Başkanı'nın TBMM'de vereceği mesajları ülkemiz kamuoyu ve bütün dünya kamuoyu bekliyor. Önemli ve anlamlı mesajlar vereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

İşgalci İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılılarına tepki gösteren Yılmaz," BM'nin sayısız kararları var. İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilsin, BM güvenlik konseyinin Kudüs'ün statüsünün bozulmasıyla ilgili kararları var. Uluslararası Adalet Divanının aldığı tedbir karaları var. Tedbir kararında aslında işgal ettiğiniz topraklardan çekilin diyor. 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü nünde Filistin'de bir soykırım suçu işleniyor. 40 binden fazla insan şehit edildi, milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz şöyle devam etti;

"Türkiye olarak bu davanın takipçisiyiz. Biz, Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Tam bir soykırım. BM Soykırımın Önlemesi Sözleşmesindeki soykırımın tanımının tüm unsurları burada gerçekleşmiş durumda. Karşımızda 7 Ekim'den bu yana bir soykırım suçu işleyen bir örgüt var. "

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