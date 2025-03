Adalet Bakanı Tunç: Bu bayram Terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir bayram olsun

Bakan Tunç, bayram namazını İstanbul'daki Pendik Çarşı Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Tunç, bayramlaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

Ramazan-ı Şerif'in sonunda bayrama kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Tunç, "Tabii ramazan ayını, yoğun bir şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde, dayanışma duygularının doruğa çıktığı günler olarak idrak ettik. Ülkemizin değişik illerinde, ilçelerinde vatandaşlarımızla iftar sofralarını, sahur sofralarını paylaştık ve sonunda bayrama eriştik." diye konuştu.

Bayramların, sevginin, saygının, dayanışmanın ve kardeşliğin doruğa çıktığı, kırgınlıkların ise son erdirildiği günler olduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"İnşallah bu bayram ülkemizin birliğine, beraberliğine, dirliğine vesile olur. Tabii yaklaşık 500 güne yakın bir zamandır Filistin'de, Gazze'de devam eden bir soykırım var. Bu nedenle buruk bir bayram geçiriyoruz. Maalesef soykırımcı İsrail Gazze'deki soykırımını, şiddetini, oradaki zulmünü ramazan ayında da devam ettirdi. Kadın, çocuk demeden oradaki katliamları maalesef dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam etti. 500 günden bu yana yaklaşık 60 bin insan orada şehit oldu, sırf Müslüman oldukları için. Yerinden, yurdundan edilen milyonlar var. Şehirler yerle bir edildi Gazze'de. Maalesef dünyanın gözü önünde bu gerçekleşti. Bu 60 bin insanın, yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor."

Tunç, bu nedenle İslam aleminin buruk bir bayram yaşadığına belirterek, "Orada bombalar altında can veren çocuklar olduktan sonra bizim burada bayramı hakkıyla yaşayabilmemiz mümkün değil. Maalesef uluslararası kuruluşlar, uluslararası hukuk, oradaki zulmü durdurmaya yetmedi ve yetmiyor da. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep Filistin davasını savunduk. Oradaki zulmün sona ermesi için Sayın Cumhurbaşkanı'mız her platformda dünyaya seslendi, seslenmeye devam ediyor ve insani yardımlar noktasında da Türkiye her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail zulmünü durdurmak için uluslararası hukukun devreye girmeye çalıştığını, Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden bir yargılama sürecinde tedbir kararları alındığını ama maalesef bu tedbir kararlarının icrasının mümkün olamadığına dikkati çeken Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırımcılarla ilgili yakalama kararları çıkardığını ama bu yakalama kararlarının da tatbik edilemediğini belirtti.

Bakan Tunç, "Uluslararası sistem, uluslararası hukuk insanlığın problemlerine çare olabilecek bir yapıda değil. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Dünya 5'ten büyüktür.', 'Daha adil bir dünya mümkündür.' derken buna işaret ediyor. Dünyada da insan hakları mücadelesi gerçekleştiriyor. Türkiye olarak mazlumların hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz." dedi.

- "TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YLE, TÜRKİYE YÜZYILI'NA BAŞLAYALIM"

Türkiye'deki birliğin ve beraberliğin daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, "Dünyada hakkı, adaleti, hakkaniyeti daha güçlü savunabilmemiz için Türkiye'nin daha güçlü olması lazım. Bu anlamda özellikle iç cephemizi güçlendirmemiz lazım. Birlik bütünlüğümüzü daha da kuvvetlendirmemiz lazım. Bu konuda özellikle Türkiye'yi 40 yıldan bu yana gelişmesinin, kalkınmasının önünde çok büyük engel olan terör belasından kurtulma mücadelemiz var. Binlerce insanımızı, askerimizi, polisimizi, sağlık görevlilerimizi, öğretmenlerimizi teröre şehit verdik. Artık bundan sonra bu ülkede huzur olsun, çocuklarımız, gençlerimiz huzurlu bir geleceğe adım atsın." diye konuştu.

Tunç, özellikle son yıllarda terörle mücadelede yerli ve milli savunma sistemleri sayesinde büyük bir başarı elde ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Tamamen terörün sonlandırılmasıyla ilgili bir çalışma var, bir mücadele var şu anda. Sayın Bahçeli'nin ekim ayındaki konuşmasının, çağrısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ortaya koyduğu iradeyle beraber başlayan bir süreç var. Bu sürecin nihayete ererek terör örgütünün kendini feshedip silahları bırakıp ve Türkiye'nin 40 yıllık bu beladan kurtulmasının da inşallah eşiğindeyiz. Bu bayram Terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir bayram olsun. İsrail'deki zulmün sona erdiği bir bayram olsun. Bundan sonraki bayramları sevinç içerisinde yaşayalım. Birlik, beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek yaşayalım. Terörsüz Türkiye'yle, Türkiye Yüzyılı'na başlayalım. Çocuklarımız, gençlerimiz, bütün milletimiz huzur içerisinde geleceğe güvenle baksın. Bütün mücadelemiz bu. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını buradan diliyoruz."