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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: İade edileceklerini umuyoruz, yargıdan kaçış olmamalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade sürecine ilişkin “Gerekli belgeleri gönderdik. Her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek açıklamaları gönderiyoruz. İade edileceklerini umuyoruz. Yargıdan kaçış olmamalı' açıklamasında bulundu.

5 Temmuz 2024 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: İade edileceklerini umuyoruz, yargıdan kaçış olmamalı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Tunç, Eyüpsultan'da yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade süreçlerine ilişkin, "Yargıdan kaçış olmamalı. 1 kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık, iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda tutuklama gerçekleşti. İade yargılaması sonrasında Türkiye'ye gönderileceğini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK"

'Yargı Reformu Strateji Belgesi' hakkında da açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı, "İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgesini yeniden düzenledik. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI

Bakan Tunç, 1 Temmuz'da sona eren kirada yüzde 25 sınırı ile ilgili olaraksa, "1 Temmuz itibarıyla düzenleme sona erdi. Meclis'in takdirinde olan bir husus. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Ekonomi yönetimimiz çalışmalarını sürdürüyor. Borçlar kanunumuzun ilgili maddesi zaten kira miktarının nasıl artırılacağına yönelik düzenlemeleri içeriyor" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonu düşürme hedeflerinin olduklarını ifade eden Bakan Tunç, "Bu hedefimizde ekonomi yönetimimiz program çerçevesi içerisinde kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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