Bakan Tunç: Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulunmuştu. Adalet Bakanı Tunç, "Ellerini çabuk tutmaları lazım. Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil." dedi.

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜNÜN KAVALA ZİYARETİ



AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Kavala ziyaretine ilişkin de, "Sürecin siyasallaştırılmaması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz" dedi.

YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI



TBMM'nin takdirine sunacağız. Biz sadece teknik destek verebiliriz. 60'dan fazla madden oluşan bir paket söz konusu.

Suç işleyenin yanına kar kalmaması gerekir. Denetimli serbestlik süresine bir oran getirilebilir. Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını önemsiyoruz.

Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalmak olacak ki caydırıcılık olsun. Pek çok düzenlemeye ihtiyacımız var.