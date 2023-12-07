Bakan Tunç: Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜNÜN KAVALA ZİYARETİ
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Kavala ziyaretine ilişkin de, "Sürecin siyasallaştırılmaması gerektiğini sürekli ifade ediyoruz" dedi.
YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI
TBMM'nin takdirine sunacağız. Biz sadece teknik destek verebiliriz. 60'dan fazla madden oluşan bir paket söz konusu.
Suç işleyenin yanına kar kalmaması gerekir. Denetimli serbestlik süresine bir oran getirilebilir. Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını önemsiyoruz.
Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalmak olacak ki caydırıcılık olsun. Pek çok düzenlemeye ihtiyacımız var.