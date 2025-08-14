Adalet Bakanı Tunç: Reform hamleleri terörsüz Türkiye'nin önünü açtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Adalet sistemimize yönelik saldırılara fırsat vermeyeceğiz"

"Reform hamleleri terörsüz Türkiye'nin önünü açtı"

"Türkiye Yüzyılında yolumuza yeni Anayasayla devam etmeliyiz"

"CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım"

"Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz. Geçmişte AK Parti'li belediyelere de soruşturma açıldı."

"CHP Genel Başkanı Özel'in yargıya yönelik iddiaları manipülasyondan ibarettir."