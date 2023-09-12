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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan ''12 Eylül darbesi'' ve ''sivil anayasa'' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 Eylül 1980 darbesinin kara bir leke olduğunu belirterek, karanlık günlere bir daha dönmemek adına sivil anayasayı Türk milletine kazandırmak için çalışacaklarını bildirdi.

AA12 Eylül 2023 Salı 15:09 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan ''12 Eylül darbesi'' ve ''sivil anayasa'' açıklaması
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "demokrasi tarihine sürülen kara leke" olarak nitelediği 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçtiğini belirtti.

Türk milletinin sürekli darbeler ve muhtıralarla önünün kesildiğini, karanlık günlere dönmemek adına sivil bir anayasa için çalışacaklarını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli darbelerle, muhtıralarla önü kesilen milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayetçi ve darbeci anlayışlara geçit vermedi. Ülkemizin bir daha o karanlık günlere dönmemesi için Türkiye Yüzyılı'na yakışan, hukukun üstünlüğünü temel alan, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve kuşatıcı bir sivil anayasayı milletimize kazandırmak amacıyla hep birlikte var gücümüzle çalışacağız."

  • darbe lekesi
  • sivil anayasa
  • Türk milleti

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