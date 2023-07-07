Adalet Bakanı Tunç'tan denetimli serbestlik açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. 31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;

*31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 7, 2023