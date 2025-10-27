İSTANBUL 27°C / 13°C
  Adalet Bakanı Tunç'tan, İmamoğlu hakkındaki ''casusluk'' soruşturmasına ilişkin açıklama
Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan, İmamoğlu hakkındaki ''casusluk'' soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında 'casusluk' iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan, İmamoğlu hakkındaki ''casusluk'' soruşturmasına ilişkin açıklama
Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'nın açılış programına katıldı.

Tunç, açılış konuşmasının ardından bir basın mensubunun İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığı soruşturmaya ilişkin sorusuna, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'muzda hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir." şeklinde cevap verdi.

