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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını cevaplıyor. Kayıp Narin soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Tunç, 'Narin dosyasına gizlilik kararı almamız gerekti. Soruşturmanın selameti açısında yapıldı. Deliller toplandı, ifadeler alınıyor, gözaltılar yapılıyor. Şüphe vardı. Tutuklama kararı tedbirdi. Kararda usuli bir hata söz konusu değil' dedi.

3 Eylül 2024 Salı 12:00 - Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını cevaplıyor.

KAYIP NARİN SORUŞTURMASI

Kayıp Narin soruşturmasına ilişkin Bakan Tunç, "Öncelikle Narin kızımızın sağ bulunmasını istiyoruz. Bir taraftan adli soruşturma devam ediyor. Çok hassas bir konu, soruşturmanın daha titiz yürütülebilmesi için yayın yasağı da alındı. (Narin'in amcasının tutuklanması) Bu tutuklama tedbiren bir tutuklama. Sadece öldürme şüphesinin yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Soruşturma gerek adli tıp, gerek diğer çalışmalar devam ediyor. Temennimiz bir an önce Narin'e sağ salim ulaşılması" dedi.

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