Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi'nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz

İsrailli soykırımcılar hakkında başlatılan soruşturma hakkında da Ayşenur'un şehit edilişi ile ilgili dosyanın dahil edilmesini takip edeceğiz

(Ayşenur'un naaşı) Yarın Bakü üzerinden İstanbul'a, İstanbul'dan da İzmir ve sonrasında Didim'de defnedilecek