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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa mesajı

Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir yargı reformu stratejisini ortaya koymak istediklerini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Demokratik, sivil, özgürlükçü, vatandaşın haklarını tam anlamıyla ortaya koyan yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak istiyoruz. Herkes yeni anayasa yapılması konusunda mutabık.' dedi.

1 Eylül 2023 Cuma 21:47 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa mesajı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yeni adli yıl bugün itibarıyla başladı. Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum ve başarılarla dolu bir yıl olarak geçmesini temenni ediyoruz.

Önceki yasama dönemlerinde yargıyla ilgili önemli mevzuat düzenlemelerini bugüne kadar hayata geçirdik. 21 yıl önce yargı sistemimiz neydi diye baktığımızda, çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz. Hukuk durağan değil, önemli ilerlemeler sağladık.

Artık 'Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin de ikinci kabinesi. İlk hedefimiz, Türkiye Yüzyılına yaraşır bir yargı reformu stratejisini ortaya koymak.

'YENİ ANAYASA' ÇALIŞMALARI

Demokratik, sivil, özgürlükçü, vatandaşın haklarını tam anlamıyla ortaya koyan yeni bir anayasaya milletimizi kavuşturmak istiyoruz. Herkes yeni anayasa yapılması konusunda mutabık.

Vesayetçi darbe anayasasında birçok değişiklik yaptık.

Anayasada en büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişti.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

Bu teklif seçimlere gitmeden önce Meclis gündemine gelmişti. Anayasa teklifimize Meclis Komisyonu'nda itirazlar var.

Yeni yasama yılında ilk işlerimizden biri bu olacak. İnşallah başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunmasıyla ilgili maddeleri hayata geçireceğiz.

ZORUNLU ARA BULUCULUK DÖNEMİ

Ara buluculuk sistemine en uyumlu toplum biziz aslında. 2018 yılında arabulucuk sistemimize girdi.

8. Yargı Paketinde zorunlu ara buluculuk sistemini genişlettik. Bunlar da kira, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku, tarımsal hizmet gibi konular. Bu uyuşmazlık türlerinden zorlu ara buluculuk

TOPLAM 494 BAŞVURU YAPILDI

Bugün başlayan ara buluculuk dönemi için toplam 494 başvuru oldu. Kira uyuşmazlığında 438 başvuru, kat mülkiyeti anlaşmazlıklarında 32, komşuluk hukuku anlaşmazlıklarından 4 başvuru yapıldı.

Bu sistem yargının iş yükünü azaltacak, hızlı sonuç alınabilecek.

Aile hukuku önemli. Türkiye Adalet Akademimiz bir sempozyum düzenleyecek. Bu sempozyumlardan biri de aile hukuku ile ilgili. Yine aile hukuku ile ilgili önemli isimleri sempozyuma davet edeceğiz. Aile Bakanlığımızla da istişaredeyiz.

Boşanma ve tazminat konularını ayrı değerlendirebiliriz. Ama bu kesin değil, sempozyumdan çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz.

  • Yılmaz Tunç
  • anayasa
  • Türkiye Yüzyılı

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