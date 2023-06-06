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Politika

Adam yok oldu! Hezimet sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay: Tepkiler çığ gibi

14 Mayıs seçimlerinden 28 Mayıs seçimine kadar olan sürede 66 tweet atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi mağlubiyetin ardından sessizliğe gömüldü. CHP'de istifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından 5 Haziran'a kadar sadece 3 tweet attı. Yaklaşık 1 hafta boyunca sosyal medyada siyasi içerik paylaşmayan Kılıçdaroğlu, bu suskunluğunu partisindeki iç karışıklıkları bırakıp Can Atalay ile bozdu. Kılıçdaroğlu'nun yenilgi sonrası ilk siyasi tweetinin altına çok sayıda tepki mesajı yağdı.

6 Haziran 2023 Salı 12:03 - Güncelleme:
Adam yok oldu! Hezimet sonrası ortaya çıkan çarpıcı detay: Tepkiler çığ gibi
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28 Mayıs gecesi "Gitmiyorum, buradayım" içerikli basın toplantısını paylaştıktan sonra sosyal medyada uzun süre sessiz kalan Kılıçdaroğlu, 2 gün sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için kısa bir mesaj paylaştı. 4 günlük yeni suskunluğun ardından Kılıçdaroğlu'nun sonraki tweeti ise LGS ile alakalı oldu.

Sınava giren gençlere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, aynı gün gece saatlerinde bu kez 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkek ve kadın milli takımlarının tarihi başarısını kutladı. Yaklaşık 1 hafta boyunca sosyal medyada siyasi içerik paylaşmayan Kılıçdaroğlu, bu suskunluğunu partisindeki iç karışıklıkları bırakıp Can Atalay ile bozdu. Kılıçdaroğlu'nun yenilgi sonrası ilk siyasi tweetinin altına çok sayıda tepki mesajı yağdı.

'CUMHURBAŞKANI ADAYI' İFADESİNİ SİLMİŞTİ

Öte yandan ortak adaylık konusunda Millet İttifakı'na adını dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, profil bilgilerine de "13. Cumhurbaşkanı Adayı" ibaresini eklemişti.

28 Mayıs hezimeti sonrası 3 gün boyunca bu ibareyi sosyal medya hesabından silmeyen Kılıçdaroğlu, 31 Mayıs gecesi beklenen adımı atmıştı. "13. Cumhurbaşkanı Adayı" yazısını silmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun profilindeki "Bay Kemal" ibaresi hala varlığını sürdürüyor.

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