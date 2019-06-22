A'dan Z'ye Yıldırım'ın bütün projeleri! İşte o detaylar...

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine saatler kala Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım Twitter hesabı üzerinden gerçekleştireceği projelerini detaylı bir şekilde paylaştı.

Binali Yıldırım yaptığı paylaşımda, "Yıllardır ülkem için canla başla çalıştım. Türkiyemizin her köşesine hizmet götürdüm. Şimdi ortak geleceğimiz İstanbul için canla başla çalışmaya talibim. Daha önce yaptık #YineBizYaparız diyor ve size projelerimi, vaadlerimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 👇" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PROJELER: