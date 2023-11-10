Kasım ayının ilk toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında yapıldı.

Sabah'ın haberine göre; İlk oturumda gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "Sayın başkan 31 Mart 2024'te sizi bu koltuktan tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi uğurlayacağız. Size bay bay Zeydan diyeceğiz" dedi.

CAMİ TARTIŞMASI YAŞANDI

Toplantıda ayrıca Başkan Karalar ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde camileri yıkma tartışması yaşandı.

"CHP'nin cami yıktığı iddiaları yalandır" diye meclis üyeleri ile Karalar arasında gergin anlar ve tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra meclis sona erdi. Ancak bir süre sonra meclis toplantısının videosu belediyenin sosyal medya hesabından kaldırıldı.

İKİNCİ OTURUM YAYINLANMADI

9 Kasım saat 14.00'de Kasım ayının 2'nci oturumu belediyenin resmi sitesinden canlı olarak yayınlanmadı. Meclis toplantısının belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmamasına tepki gösteren MHP'li üye Cemal Demirdağ, "Halktan saklanacak ne var?

Bugüne kadar halktan saklamadığımız meclis oturumlarının yayınlarını niçin saklıyorsunuz? Sansür nitelikli bu uygulamadan derhal geri adım atılmalı ve meclis oturumları yayınlanmalıdır" diye konuştu.