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Politika

Adana'da Memleket Partisi karıştı!

Adana'da Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi birbirine girdi.

AKŞAM4 Kasım 2021 Perşembe 08:48 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 08:48
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171 delege, Adana İl Başkanı Celal Güven'in görevden alınması için imza toplayıp, genel merkeze sundu. Güven de kendisine muhalif olan il sekreteri Melis Yerlikaya'nın odasına kilit vurup, bilgisayarının şifrelerini değiştirdi; aleyhine çalışan muhalifleri partiden çıkartmak için polis çağırdı.

AKŞAM'a konuşan İl Sekreteri Melis Yerlikaya, kapısının kilitli olduğu için odasına giremediğini, bilgisayarının şifresinin değiştirildiğini söyledi. Yerlikaya, "Bizi polis marifetiyle dışarı çıkartmak istediler. Bu kabul edilemez" dedi.

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