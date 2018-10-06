Aday kriteri, performans ve memnuniyet 

AK Parti’de belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine yönelik ön çalışmalarda kamuoyu araştırmaları, önemli yer tutacak. Genel Merkez, tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarının gerek mevcut başkanlar, gerekse aday adaylığını düşünen isimler tarafından speküle edilmemesi için de tedbir aldı. Anketler, yüz yüze görüşme yoluyla değil, telefonla seçilen denekler ile yapılmaya başlandı.

DEVAM EDECEK İSİMLER

Anketlerin yanı sıra yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da sahaya giderek hem mevcut başkanların durumları, hem aday adayı olabilecek isimlere yönelik kamuoyunun destek ve beklentisini ölçüyor. Mevcut belediye başkanlarıyla ilgili durum tespitleri de, hem yerel yönetimler ve teşkilat başkanlıklarının görüşmeleri, hem de kamuoyu araştırmalarında çıkan beklenti ve beğeni durumu ile Genel Merkez’de tutulan “performans ölçümleri” birleştirilerek yapılacak. Teşkilat ve yerel yönetimler, adayların belirlenme sürecinde öncelikle, mevcut başkanlardan devam edecek olanların belirlenmesi gerektiği görüşünü taşıyor. Devam etmesi uygun olduğu düşünülen isimler, Başkan Erdoğan’a iletilecek. Bu başkanların, Kasım ayından itibaren yoğunlaşması beklenen aday belirleme süreçlerine dahil edilmeden, belediyede vatandaşların istek ve taleplerinin karşılanmasına dönük çalışmalarını sürdürmeleri şeklinde ortaya konması gerektiği belirtiliyor.