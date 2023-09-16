Adaylığını ilan eden Özgür Özel'i yerden yere vurdu: Manifestosunda PKK söylemleri var

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yıllarca kurmayı olarak bir tek eleştiri getirmeyerek adaylığını açıkladığı gün alaşağı eden söylemlerde bulunması büyük tepki çekti.

Özel, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarına ilişkin parti yönetimine eleştirilerini sıraladığı açıklamasında, "Seçim öncesi Türkiye'de oluşan büyük umut ve değişim inancı hızla derin bir hayal kırıklığına dönüştü. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine partimizin yönetimi, yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu maalesef üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı." değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NU "39 VEKİL" ÜZERİNDEN VURDU

Özel'in farklı partilerden 39 milletvekilinin CHP listelerinden seçilmesine ve parti yönetimindeki danışmanlık kadrolarına yönelik eleştirileri de oldu. "İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine dönüştüğü, benzediği siyaset olmamalıdır." eleştirisinde bulunan Özel, mayıs ayında yapılan seçimlerde, seçilebilecek sıralardan 39 milletvekilliğinin başka partilere verilmesinin, parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bıraktığını söyledi.

ATEŞ, TOPA TUTTU: DEĞİŞİMCİ DENİLEN ARKADAŞLAR DÜNE KADAR A TAKIMDAYDILAR

A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında Özgür Özel'in genel başkanlığa adaylığını yorumlayan eski CHP Genel Başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, "12 yıl görev yapıp bütün suçu Kılıçdaroğlu'na yüklüyor. Özel söylediklerinden değil söylemediklerinden de sorumlu. Değişimci denilen arkadaşlar düne kadar A Takımdaydılar" ifadelerine yer verdi.

CHP'NİN ATATÜRK İLKELERİDEN SAPMASI: "BU SÜRECİN ORTAKLARINDAN BİRİ DE ÖZEL'DİR"

Terör örgütünün PKK'nın uzantısı HDP ile ittifakı ve CHP içinde yuvalanan "sözde Atatürkçü" isimleri anımsatan Ateş, CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinden saparak yoldan çıkmasına da yüklendi ve "Bu sürecin ortaklarından biri de Özel'dir" dedi.

"TERÖRÜ CHP'YE TAŞIDILAR"

CHP'li vekil Sengin Tanrıkılu'nun TSK'ya alçakça ifadelerine de değinen Yılmaz Ateş, "Özel konuşmasında bol bol Atatürk demiş! Terör örgütü söylemlerini Atatürk'ün partisine taşıdılar" şeklinde konuştu.

"CHP'YE OPERASYON YAPILIYOR"

14-28 Mayıs seçimleri ve ardından yaşananlara işaret ederek CHP'ye sinsice operasyon çekildiğini öne süren Ateş, "HDP ve İYİ Parti üzerinden CHP yeni bir operasyonla karşı karşıya" cümlesini kurdu.

"6'LI MASA AÇ KURTLAR SOFRASINA DÖNÜŞTÜ"

Ateş, "6'lı masa aç kurtlar sofrasına dönüştü. Bu masa Türkiye'yi yönetemeye talip bir masa değildi" şeklinde konuştu.

"ANKETLERLE TÜRKİYE'YE TUZAK KURDULAR"

Seçim sürecinde vatandaşa tuzak kurulduğunu bildiren Ateş, "Anketlerle Türkiye'ye tuzak kurdular. Kılıçdaroğlu kazanacak algısı oluşturuldu ve içi çatışma istendi" dedi.

ÖZEL'İN MANİFASTOSU: PKK'DAN PARAGRAFLAR VAR

Ateş, CHP'de yaşanan ibretlik duruma da anlatarak, Özel'in manifestosuna yüklendi. Yılmaz Ateş sözlerini bir başka boyuta taşıyarak "Özel'in tutum belgesindeki bazı ifadelerde PKK söylemleri var" tespitinde bulundu. "Konuşmasında Deniz Baykal, Mehmet Altan Öymen ve Hikmet Çetin'i neden anmadı?" diyen eski CHP'li Ateş, "Özgür Özel CHP'yi kendine göre bölüp parçalayamaz" sözleri ile topa tuttu.

"CHP'DE ÖZEL'E GÜVEN YOK"

Kaybedilen 12 seçimde Özgür Özel'in de sorumluluğu olduğunun altını kalın harflerle çizen Ateş, "Partide Özel'e güven yok" dedi.

"AMAÇLARI KOLTUK DEĞİŞİMİ!"

Diğer taraftan partinin altının oyulduğunu ima eden Yılmaz Ateş, "Değişim diyenlerin amacı sadece koltuk değişimi, politika yok. 'Ahmet kalksın Mehmet otursun' olayı" mesajını verdi.