Adaylık için yasal engel yok

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Başkan Erdoğan’ın, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın belediye başkan adaylığı için Meclis Başkanlığından istifa etmesine gerek olmadığını açıklamasının ardından gözler, Yıldırım’ın istifasına yönelik tartışmaların hukuki dayanağına çevrildi. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Yıldırım’ın istifa etmeden belediye başkan adaylığı çalışmalarını yürütebilmesinin sağlanması için üç farklı hukuk kuralını dikkate almak gerektiğine işaret etti.

KANUNDA İSTİSNA VAR

Şentop, Anayasa’nın 94. Maddesinin son fıkrasının, TBMM Başkanının siyasi parti faaliyetlerine katılamayacağını düzenlemesine rağmen, Siyasi Partiler Kanunu’nda, “milletvekili adaylığı”na ilişkin istisna getirildiğine dikkat çekti. Şentop, “Siyasi Partiler Kanunu’nun 24. Maddesinde, Anayasa’daki siyasi parti faaliyetlerine katılma yasağı tekrarlanırken, milletvekilliği adaylığı durumu bir istisna olarak düzenlenmektedir” dedi.

MECLİSİ YÖNETEBİLİR

Mahalli İdareler Seçimi Kanunu’nda Meclis Başkanlığı ile ilgili bir hüküm bulunmadığına işaret eden Şentop, hukuki dayanağı şöyle açıkladı: Mahalli İdareler Seçimi Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, Siyasi Partiler Kanunu hükümleri de uygulanır. Bu üç hukuk kuralı birlikte değerlendirildiğinde, TBMM Başkanının belediye başkan adaylığı sırasında siyasi parti çalışmalarına katılabilmesine bir engel görünmemektedir. Anayasa’nın 94. Maddesindeki yasağa, Siyasi Partiler Kanunu’nun 24. Maddesi milletvekili seçimi için bir istisna getirmiş, Mahalli İdareler Seçimi Kanunu’nun 36. Maddesi de Siyasi Partiler Kanunu’ndaki hükmün uygulanacağını söylemiş. Sonuç olarak, hukuken TBMM Başkanı belediye başkan adayı olabilir, seçim çalışmalarına da katılabilir.