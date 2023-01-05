10 ayda 10'uncu toplantısını gerçekleştiren ve hala cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen Altlı Masa son toplantısını Gelecek Partisi (GP) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

GP ev sahipliğinde basına kapalı yapılan toplantı 9,5 saat sürdü. Masa seçime az bir zaman kalmasına rağmen bu toplantıda da adayını belirleyemedi.

Altılı Masa, 30 Ocak'ta yol haritalarını açıklayacaklarını belirtirken ilk kez 'ortak aday' vurgusu da yaptı.

"ALTILI MASA SEÇİME YEMEK MASASINDA GİRECEK!"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise sosyal medya hesabından adayını Altılı Masa'ya göndermede bulundu.

Turan paylaşımında Altılı Masa'nın 10'uncu toplantısını yaptığını belirterek, "10 ay, 10 toplantı! Seçim yaklaşıyor, bu gidişle Altılı Masa seçime yemek masasında girecek!" ifadelerini kullandı.

İşte Turan'ı o tweeti;

ADAYLIK SAVAŞLARI!

Bilindiği üzere; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalar ve verdiği mesajlar ile adaylığını masaya dayatırken, İYİ Parti'nin ise Kılıçdaroğlu'na karşı çıktığı biliniyor. Kılıçdaroğlu ise, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma hamlelerini 'belediye başkanları görevine devam edecek' diyerek boşa çıkarıyor.

Son olarak; Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmesi halinde Ali Babacan'ı aday olarak önereceği kulisi çokca konuşulurken, Babacan'ın bu yöndeki soruya verdiği 'olumlu' yanıt ise dikkat çekmişti.