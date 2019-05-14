FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yeğenine 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz getirildi. Mahkeme Başkanı, önceki celse tahliyesine karar verilen sanık Öksüz hakkında savcılığın itirazı üzerine üst mahkemece yakalama kararı çıkarıldığını, yakalama kararının da nöbetçi hakimlikçe infaz edilerek 4 Mayıs 2019'da sanık Öksüz'ün tutuklanmasına karar verildiğini belirtti. Hakim, ayrıca sanık Öksüz hakkında adli kontrol kararına uymadığına ilişkin denetimli serbestlik bürosunca yazı gönderildiğini ifade etti. Sanığa ait dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporunun da dosyaya ulaştığı, raporda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığının tespit olunduğu da belirtildi.

SAVCI ÖRGÜTE YARDIMDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak " suçundan dava açıldığını ancak suç unsurunun "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardıma teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Öksüz'ün avukatı esas hakkındaki savunmasında, soruşturmanın siyasi olduğunu, müvekkilinin tek suçunun kargoyla evrak göndermeye çalışması olduğunu söyleyerek "Müvekkilim hakkında ciddi deliller bulunmamaktadır. Eğer örgüte yardım suçu yönünden ceza düşünülüyorsa burada yaptığı en fazla suçluyu kayırma olabilir. Müvekkilim soy ismi yüzünden aylarca tutuklu kalmıştır. Sırf küçük bir çocuğa yardım etmektir suçu. Yaptığı iyiliğin örgüte yardımla alakası yoktur" diyerek tahliyesini talep etti.

BERAATİNİ TALEP ETT

Sanık Esmaül Hüsna Öksüz mütalaaya karşı savunmasında, "Cezayı haketmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sanık Öksüz son sözünde ise beraatini talep etti.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇAPRTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak " suçundan dava açılmışsa da suçun "Suçluyu kayırma" olduğunu belirterek Öksüz hakkında önce 5 yıl hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması ve duruşmalardaki davranışlarını dikkate alan heyet, bu cezayı 2 yıl 1 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine de hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün kargo ile ABD'ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmıştı. Esmaül Hüsna Öksüz, 13 Nisan'da alıcı olarak E.S. isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı. İncelemede zarfta, Adil Öksüz'ün kardeşi olan ve örgütün sözde Üsküdar il imamlığını yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz'e ait bazı evraklar bulunmuştu. Esmaül Hüsna Öksüz'ün ifadesinde, paketin kendisine ait olduğunu ve Mehmet Öksüz'ün talimatı üzerine kargo ile göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Öksüz, çıkarıldığı mahkemece 28 Nisan'da tutuklanmıştı. Savcılık soruşturması sonunda hazırlanan iddianamede, sanık Esmaül Hüsna Öksüz hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edilmişti.