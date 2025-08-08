İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6848
  • EURO
    47,4783
  • ALTIN
    4442.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Adım adım Terörsüz Türkiye'ye: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 2. kez toplanıyor
Politika

Adım adım Terörsüz Türkiye'ye: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 2. kez toplanıyor

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na çevrildi. Komisyon, bugün saat 14:00'da ikinci kez toplanacak. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da davet edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Ağustos 2025 Cuma 10:21 - Güncelleme:
Adım adım Terörsüz Türkiye'ye: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 2. kez toplanıyor
ABONE OL

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün ikinci toplantısını saat 14.00'de yapacak. Komisyon İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile MİT başkanını dinleyecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda...

Komisyon üyeleri ikinci kez bir araya gelecek. İlk toplantıda çalışma usul ve esasları oy birliği ile kabul edilen komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Komisyonda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ilk bilgilendirmeler yapılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın toplantıya davet edildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, komisyon öncesi Meclis çatısı altında gerçekleştirilen programda konuştu. Terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerlendiğini söyledi.

Komisyon saat 14.00'de toplanacak. Toplantıda komisyona katılmayan İyi Parti'den boşalan 3 üyelik için de siyasi partilerden isim isteneceği öğrenildi. Böylece 48 olan üye sayısı 51'e tamamlanış olacak.

  • terörsüz türkiye
  • tbmm
  • komisyon

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.