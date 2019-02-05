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Adnan Kahveci’nin geçirdiği kaza hala aydınlatılamadı!.. 

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın danışmanlığını da yapan eski bakanlardan Adnan Kahveci’nin 1993’te sır dolu ölümünün tam olarak aydınlatılamadığını belirterek “Acaba bir suikaste kurban mı gitti” sorusunun gündemde olduğunu söyledi.

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Çiçek, yakın dostu ve çalışma arkadaşı Kahveci’yi hayatını kaybettiği kazaya ilişkin şunları kaydetti: “O zaman normal ölüm gibi gözüken olaylarla ilgili aradan zaman geçtikten sonra ve Türkiye’de yaşanan acı tecrübelerden sonra ‘Acaba o da mı böyle bir komploya kurban gitti? Acaba bir suikaste kurban gitti mi?’ diye pek çok kişiyle ilgili sorular sorulmuştur. Tam da aydınlanabildiği kanaatinde değilim. Soru sorulanlardan bir tanesi de rahmetli Kahveci’dir. Rahmetli Özal’la ilgili de zaman zaman tartışmalar oluyor.”      

ARKA PLANI HALA DURUYOR

Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunun altını çizen Çiçek, “Ben devlet hayatımda şunu gördüm ki Türkiye önde gelen ülkelerin birinci sınıf istihbaratçılarının görev yaptığı bir ülkedir. Yaşadığımız her olayda kafamıza bir kısım sorular takılıyorsa ki bunu en son hain FETÖ darbesinde gördük, bunun arkasında birilerinin olma ihtimali her zaman vardır” dedi. Çiçek, “O dönemde rahmetli Kahveci kamuoyunda değerlendirilip tartışılsaydı... Kimin, kimlerin ayağına bastı ve ne gibi bir sonuç ortaya çıkacaktı ki böyle bir kısım olayları yaşadık? Başlangıçta belki üzüntümüz sebebiyle bu olayın önünde arkasında ne var bilemedik ama 1993 yılında ve daha sonra Türkiye’de yaşananları görünce, oturup bir de başka açıdan bakmak gerekiyor. Türkiye’de yaşanan olayların toplum olarak dörtte birini biliyoruz. Aydınlattığımızı düşündüğümüz bir kısım olayların esas arka tarafı halen duruyor” değerlendirmesinde bulundu. 

5 Şubat 1993’te geçirdiği trafik kazasında eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybeden eski bakanlardan Adnan Kahveci “Kürt sorununun çözümüne” yönelik hazırladığı raporu, dönemin Cumhurbaşkanı Özal’a sunarak, “demokratikleşme” vurgusu yapmıştı.      

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