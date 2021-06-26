AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:43 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:46

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ve destekçilerinin, güç kullanmanın bir çözüm yolu olmadığını anlaması gerektiğini söyledi.

Gani, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu ABD'de düzenlediği basın toplantısında, Afganların güç kullanma karşısında asla teslim olmayacağını belirtti.

Taliban'ın ateşkes yaparak siyasi bir sürece girmesi gerektiğini ifade eden Gani, ''Taliban ve destekçileri, güç kullanmanın bir çözüm yolu olmadığını anlamalı.'' dedi.

Gani, siyasi anlaşmanın, savaşı sona erdirmek için nihai mekanizma olduğunu kaydetti.

Taliban'ın, savaş yolunu tercih ettiği takdirde Afgan halkını karşına alacağını dile getiren Gani, Afgan güvenlik güçlerinin ülke topraklarını savunma gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kabil Havalimanı'nın güvenliğine de değinen Gani, bu konuda Türkiye ve diğer bazı ülkelerle danışıldığını ve yakında bir karar verileceğini sözlerine ekledi.

- ÜLKEDE ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 25 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kurgan ve Karamkol ilçelerinin kontrolünü sağlarken 21 Haziran'da da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 40'ı aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.