AA 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:55

Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul barış konferansının, savaş atmosferinin uzlaşı ve anlayış atmosferine dönüştürülmesi için çok önemli olduğunu belirtti.

İstanbul konferansının başka konferanslardan farklı olacağını ifade eden Salih, "Bu konferansın önemi, Afganistan sorunuyla ilgili veya ilgilenen tüm ülkelerin bunu yakından desteklemesi ve izleyecek olmasıdır." ifadesini kullandı.

Salih, çok önemli ve benzersiz bir fırsat olarak gördüklerini belirttiği İstanbul konferansında barıştan ve halkla etkileşimden korkanların, iç ve dış değerlendirmelerle karşı karşıya kalacağını kaydetti.

Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin barış planının temelinde halkın uygulayabileceği ve destekleyebileceği bir çözüm yolunun bulunmasının yattığını dile getiren Salih, bu barış planının Afgan halkının taleplerinin bir özeti olduğunu vurguladı.

- İstanbul Konferansı

Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki toplantı için katılımcı ülkeler, temsilcilerin düzeyi ve katılım düzeni üzerinde çalışıyor ve katılım konularını ilgili taraflarla yoğun şekilde istişare ediyor.

Diplomatik kaynaklar, Afgan taraflarıyla görüşmelerin tam bir şeffaflık içerisinde götürüldüğüne, Türkiye'nin her iki tarafın da güvenine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğuna dikkati çekiyor.

Doha sürecini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte görülen İstanbul toplantısı için Taliban ile temaslar, grubun Doha'daki siyasi ofisi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Türk yetkililer, toplantıdan verimli sonuçlar elde edilebilmesi açısından dar katılımlı görüşmelerde, Afganların karar alma yeteneği haiz isimlerle temsil edilmesini arzu ediyor.