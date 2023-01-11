Afganistan'da kızlara eğitim yasağı! Başkan Erdoğan: İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Kamu denetçiliği kurumumuz tarafından düzenlenen konferansın hayırlı vesile olmasını diliyorum.

Tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Kamu denetçiliği kurumumuza bu anlamlı programa vesile oldukları için tebriklerimi sunuyorum.

MÜTTEFİKLER HAYDUTLARIN SIĞINAĞINA DÖNÜŞTÜ

Milyonlarca Müslümanın temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, inançlarının bir tehdit kaynağı olarak gösterildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Kimi zaman medya kimi zaman siyasetçiler tarafından ötekileştirilen bu toplumlar için giderek zorlaşıyor. Hemen her gün gazetecilerde bir şiddet eyleminin haberini okuyoruz. Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor ya da örtbas ediliyor.

NATO'da, Avrupa Konseyi'nde, BM'de beraber olduğumuz bazı ülkeler Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağına dönüştü.

ÜLKELERİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

(Suriye'de) Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür. Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da artacaktır.

(Ege'de ölüme sürüklenen göçmenler) Biz kurtarıyoruz, bot batıranlar baştacı oluyor.

Karadeniz üzerinden tahıl koridoru ve esir takasını hayata geçirmek suretiyle milyarlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağladık.

Biz sadece Rusya-Ukrayna değil, aynı şekilde Suriye'de, Azerbaycan'da, Libya'da yaralıları getirmek suretiyle hastanelerimizde tedavilerini yaptık, tekrar geri gönderiyoruz. Bunlar bizim insani görevimizdir. Bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz.

AFGANİSTAN'DA KIZLARA EĞİTİM YASAĞI

Gayriislami, gayriinsani buluyoruz. Bu kızlar buralarda eğitim-öğretimini almalıdır. Onlara mani bir şeyi kimse bize İslam'la tanımlamasın.