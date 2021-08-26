26 Ağustos 2021 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 11:02

Wall Street Journal'daki (WSJ) haber, Blackwater'ın ismini Academi olarak değiştiren şirket kurucusu Erik Prince'e dayandırıldı.

Habere göre Prince, personelinin Kabil Havalimanı'na yolcu getirdiğini ve bir uçağa yerleştirdiğini açıkladı.

Söz konusu operasyon için kişi başı 6 bin 500 dolar ücret aldıklarını aktaran Prince, tahliyesine çalışılan kişi için fazla çaba gerekmesi durumunda fazladan ücret aldıklarını söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

TRT Haber'in haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Spaki, Blackwater'ın tahliyeleri için, "Vicdanı ve ruhu olan hiçbir insan, bir ülkeden kaçmaya çalışan ve canları için endişe duyan insanların ızdırap ve acılarından kar sağlamaya çalışmaz." ifadesini kullandı.

BLACKWATER, AKLANMAK İÇİN İSİM DEĞİŞTİRMİŞTİ

Blackwater, 1997'de Amerikan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki özel birliklerde görev yapmış Erik Prince tarafından kuruldu.

Washington yönetiminin güvenlik hizmeti aldığı şirketler arasında en çok gündeme gelen Blackwater, Dışişleri Bakanlığı personelini Irak'taki ayaklanmaların olduğu savaş bölgelerinde korumak amacıyla ABD hükümeti tarafından 2004'te kiralandı.

Sivillere yönelik katliamlar konusunda hakkında birçok iddia ortaya atılan şirket, ilk kez doğrudan ABD makamları tarafından 16 Eylül 2007'de Irak'ta 17 sivilin çalışanları tarafından kasten öldürülmesiyle suçlandı.

Blackwater için çalışan 4 eski paralı asker, 2008'de "kasten adam öldürmek" dahil çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıktı. Askerler, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.

Şirket, adli sürecin başlamasının ardından kendini aklamak için 2009'da "Xe Service", 2010'da da "Academi" olarak isim değiştirdi.