Sabah 20 Şubat 2022 Pazar 08:41 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 08:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabeten üç günlük Afrika turuna bugün başlıyor. Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu devletler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak.

Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte iştirak edecek. Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binalarının resmi açılışı da Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olacak.

BÜYÜKELÇİLİK SAYISI 12'DEN 43'E ÇIKTI



Sabah'ın haberine göre; Afrika kıtasına dostluk ve kardeşlik şiarı ve "kazan-kazan" anlayışıyla yaklaşan Türkiye, son 20 yılda Afrika kıtasına yönelik açılım politikasıyla güçlü ilişkiler kurdu. Kıtayla ilişkilerin güçlendirilmesini teminen Afrika ülkelerinde temsilciliklerin açılmasına büyük önem verildi.

2002 yılında sadece 12 Türk büyükelçiliği bulunan Afrika'da faaliyet gösteren Büyükelçilik sayısı geçen yıl 43'e yükseldi. Afrika ile diplomatik ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendiren Türkiye, 2009'dan itibaren kıta genelinde 31 büyükelçilik açtı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da geçtiğimiz Eylül ayında, Gine Bissau'da açılması planlanan büyükelçilikle sayının 44'e ulaşacağını söyledi. Türkiye, aynı zamanda 21. yüzyılda Afrika kıtasında en fazla sayıda büyükelçilik açan ülke oldu. Türkiye kıtadaki büyükelçilik sayısını gelecekte 50'ye yükseltmeyi hedefliyor.

YATIRIMLAR 6 MİLYAR DOLARI AŞTI



Türkiye-Afrika ilişkileri, 2003'te Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu Stratejik Afrika politikasıyla yeni bir ivme kazandı. Erdoğan'ın, 2005-2007 yıllarında başbakan olarak gerçekleştirdiği Afrika ziyaretleri ile hızla gelişen Afrika-Türkiye ilişkileri 2008'de Türkiye'nin Afrika Birliğinin Stratejik Ortağı ilan edilmesiyle boyut değiştirdi.

Geçen yıl itibarıyla Türk firmaları, Afrika genelinde toplam değeri yaklaşık 70 milyar doları geçen 1150'den fazla proje üstlendi. Afrika çapındaki yatırımların değeri de 6 milyar doları aştı. Afrika ile ticarette 75 milyar dolarlık hedef belirlendi.

YENİ İŞBİRLİKLERİ İÇİN FIRSATLAR SUNACAK

Erdoğan'ın 3 Afrika ülkesini ziyaretleri bölgede yeni iş birlikleri yaratması ve Türk iş insanlarının bölgede yapacağı yatırımları artırması açısından fırsatlar sunacak. Türk şirketleri Senegal'de 1,2 milyar dolarlık 33 proje gerçekleştiriyor. Türkiye Senegal'in ihracatında 40, ithalatında 8'inci sırada yer alıyor.

Türk ihracatçıların geçen yıl Senegal'e en çok ilk demir ve çelik, elektrikli makine ve cihaz sattı. Türkiye'nin Gine Bissau'ya ihracatı geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 18 yükselerek 9,8 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 314 yükselerek 4,9 milyon dolar oldu. Türkiye, yüzölçümü bakımından Sahra Altı Afrika'nın en büyük, Afrika'nın 2'inci ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ihracatı son 5 yılda yüzde 98 artırdı.

32 FARKLI AFRİKA ÜLKESİNİ ZİYARET ETMİŞ OLACAK

İlk Afrika ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır'a yapan Başkan Erdoğan, Afrika'nın siyasi başkenti olarak anılan Etiyopya'ya 2005'te giden Erdoğan, aynı yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Fas'a birer ziyaret gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Sudan, Mısır ve Cezayir'e de ziyaret düzenleyen Başkan Erdoğan, Etiyopya'ya 2007'de tekrar gitti. Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012'de Mısır, 2013'te yine Mısır ile Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus'a yaptığı ziyaretlerle 2 yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014'te Ekvator Ginesi ve Cezayir'e gitti.

Doğu Afrika ziyareti kapsamında 2015'te Somali, Cibuti ve Etiyopya'da bulunan Erdoğan, 2016'da Afrika ülkelerinden Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana'ya giderek en yoğun ziyaretini yaptı. Erdoğan 2017'de Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad ve Tunus'tan oluşan gezisiyle 6 Afrika ülkesine gitti. Erdoğan, 2018 yılında Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Güney Afrika ve Zambiya'ya, 2019 yılında Tunus'a, 2020'de ise Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyarette bulundu.

Erdoğan, Başbakanlığı dönemi dahil olmak üzere bugüne kadar çok sayıda Afrika ülkesini (Cezayir, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Libya, Madagaskar, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Zambiya, Togo, Angola ) ziyaret etti. Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine Bissau Cumhuriyeti ziyaretlerini ardından 32 farklı Afrika ülkesini ziyaret etmiş olacak.