Afrika’da ortak yatırım yapalım
Macaristan-Türkiye İş Forumu’nda konuşan Erdoğan: Afrika ortak çalışma grubunun tesisini son derece önemsiyorum. İstiyorum ki Türkiye-Macaristan iş birliğiyle Afrika’da ortak yatırımlara girelim.
- HALİME KÖKÇE
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlenen Macaristan-Türkiye İş Forumu’nda katılımcılara hitap etti. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, iş adamlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: “Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’e nazik daveti için teşekkür ederim. Macaristan’ı yabancı bir ülke olarak görmedik. Macaristan ile kökleri Orta Asya’ya uzanan kadim bağlarımız vardır. Dillerimize geçmiş ortak kelimeleriniz, türkülerimiz, müziklerimiz, bestelerimiz vardır. Barışın, muhabbetin ve dayanışmanın timsali Gül Baba gibi gönül erlerimiz, hak aşıklarımız vardır. Geçmişi 5 asra yaklaşan ve giderek güçlenen ikili münasebetlerimiz var. Bu ortak paydaların çok az ülkeye nasip olduğunu özellikle ifade etmek isterim.”
İKİLİ GÖRÜŞMELER
“300 aşkın Türk ve Macar iş adamıyla birlikte olduk. İkili görüşmeler de yapıldı. Bu görüşmelerle birlikte geleceğe yönelik nasıl adımların atılabileceğinin değerlendirmesi oldu. Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ilişki ve ivme yakaladık. İki ülke arasında çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirdik. Başbakanlığım döneminde Budapeşte’ye 2005 ve 2013 yıllarında iki kez ziyaret gerçekleştirdim. Yakaladığımız ivmeyi 2013’te Başbakan Orban’ın ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısını yaparak taçlandırdık. Üçüncü konsey toplantısını 2017 Haziran ayında Türkiye’de yaptık. Bir sonraki konsey toplantısını gelecek yıl Budapeşte’de yapmayı arzu ettik.”
HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
“Karma Ekonomik Komisyon, Turizm Karma Komisyonu, Tarım Yürütme Komisyonu, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu, Sanayi Ortak İşbirliği Komitesi İş Konseyi gibi çok sayıda ortak mekanizma teşkil ettik. Afrika ortak çalışma grubunun tesisini de son derece önemsiyorum. İstiyorum ki Türkiye-Macaristan iş birliğiyle Afrika’da ortak yatırımlara girelim. Yani burada Macar Eximbank’ı ile Türk Eximbank’ın da dayanışması, destekleriyle Afrika’da bizim özellikle 2005 yılından sonra kalktığımız atakla hemen hemen şu anda 41 ülkedeki oluşturduğumuz büyükelçiliklerle çok farklı bir alt yapının sahibi olduk. Tabi 54 ülkeye burada hükmetmek, bu çok önemli ve bu ülkeler üzerinde biz Macaristan’la ortak iş birliğine girebiliriz. Şu anda Afrika’nın beklentileri çok, adeta çorak bir alan diyebiliriz ve burada tarımdan sanayiye, sağlık, turizm, alt yapı, üst yapı bütün bu alanlarda birçok çalışmaları yapmak mümkün. İki ülke arasında 2009’da yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ikili ticaretin 2017’de 2,6 milyar dolara yükseldi. 2018 yılının ilk 8 ayında ise bu 1,8 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Şimdi hedef 5 milyar doları yakalamak ki az önce Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi 6 milyar avro gibi bir hedefe ulaşmak bu her ikimizin de ortak bir hedefidir. Bu miktar aslında geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla yüzde 8’lik bir artışa tekabül ediyor şu andaki rakam. Sadece ticaretimiz değil hamdolsun yatırımlarımız da günden güne artıyor. Macaristan’da lojistik, turizm, enerji, müteahhitlik gibi pek çok sektörde Türk firmalarının yatırımlarının bulunuyor. Macaristan Yatırım Ajansı HİPA’nın sağlayacağı krediler ile iş adamlarımıza vize kolaylığı, hiç şüphesiz buradaki yatırımlarımızı daha da büyütecektir.”
DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR
“Macaristan hükümetine Türk iş adamlarına verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Bu ziyaretimde KOSGEB ile Macaristan Ulusal Ticaret Evi arasındaki bir mutabakat zaptı imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada şu noktanın altını özellikle çizmek istiyorum; tüm bu olumlu gelişmelere rağmen ekonomik ilişkilerimizin mevcut durumu yeterli değildir. Biz bunu çok daha ilerilere taşıyabiliriz.”
İŞ ADAMLARINA GÖREV DÜŞÜYOR
“Bizlere ve burada bulunan iş adamlarımıza düşen en önemli görev ikili ticaretimizi Türkiye ile Macaristan arasındaki dostluk bağlarına yakışır bir düzeye çıkarmaktır. Burada şunu çok açık net söyleyebilirim o da Türkiye ve Macaristan arasındaki bu ilişkileri güçlendirmede iş adamlarımıza, sizlere büyük görev düşüyor.”
SAVUNMADA ORTAK ADIM
“Macaristan’la savunma sanayine yönelik adımlar atmayı planlıyoruz. Görüşmelerde bu konuların üzerinde de durduk. Soçi Zirvesi’nde Putin ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, İdlib’de yaşayan 3,5 milyon Suriyelinin emniyetini garanti altına almıştır. Mülteci meselesinin çözümünde uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmeli.
KİMSE BİZİ ÇÖKERTEMEZ
“Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Türk ekonomisini ve bankacılık sistemini bir defa kimse çökertemeyecektir, zira şoklara dayanıklıdır. Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan’la ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor.”
Akar’ın yaptırdığı camiyi Erdoğan açacak
Kayseri'de yapımına 1 yıl önce başlanan camiye o dönemde Genelkurmay Başkanı olan Akar’ın adının verilip verilmemesi, ailenin takdirine bırakıldı. Esmaül Hüsna’dan esinlenerek, yüce Allah’ın 99 adının iç çeperinde kufi yazıyla yer aldığı, ahşap ve mermer ile bezeli, akustiği mükemmel caminin yapılacak açılışI öncesi son hazırlıkları tamamlandı. Başkan Erdoğan, Kayseri’de cumartesi günü 41 tesis ile söz konusu caminin açılışını yapacak.
İşbirliğimiz sınırların ötesine taşıyor
Erdoğan kendi imzasını taşıyan “Macaristan Ziyareti” başlıklı bir değerlendirme yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. Macaristan ile bölgesel meselelerdeki işbirliğini ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine vermiş olduğu desteği önemsediklerini söyleyen Erdoğan, “Uluslararası alandaki işbirliğimizi Avrupa sınırlarının ötesine taşıyor. Afrika ve Orta Asya’da da imkanlarımızı birleştiriyoruz. Afrika’nın kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla Macaristan ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Gül Baba’nın mirasına sahip çıkacağız
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Gül Baba Türbesi’nin açılışına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, iki ülke ilişkileri açısından önemli bir ziyaretin yanı sıra aynı zamanda Türkler ve Macarların asırlara dayanan köklü dostluğunun sembollerinden birinin açılışını yaptıklarını söyledi. Gül Baba isminin, vefa, cesaret, adalet, fedakarlık, saygı ve sevgi gibi değerlerle özdeşleştiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Zamana meydan okuyan bu türbeye, bize sadece ortak tarihimizi hatırlatan bir ata yadigarı olarak bakamayız. Gül Baba geçmişten daha çok bugünle ve gelecekle ilgilidir. Gül Baba kendisini ziyaret edenlere, adeta tarihin derinliklerinden seslenerek insanlığın bekasının, farklı kültürler arasında karşılıklı saygı, anlayış ve dostluktan geçtiğini hatırlatır. Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalmasının da sembolüdür. Gül Baba cismiyle aramızda bulunmasa da ismiyle, hatırasıyla, bilgeliğiyle burada yatıyor. Gül Baba, kendisine Türkiye ve Macaristan’da duyulan saygı ile muhabbet ve sevgiyle, güller içinde yattığı bu güzel bahçede hakikatin kutbu olmaya hala devam ediyor. İnşallah gelecek asırlarda da Gül Baba manevi mirasıyla iki ülke dostluğunun nişanesi olmaya devam edecektir.”
9 AYRI KURULA DİKKAT ÇEKEN ATAMALAR
Başkan Erdoğan tarafından Başkanlık bünyesindeki 9 ayrı kurula atanan 76 isim Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Başkanlık kararıyla, Başkanlık bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı. Başkanlık Teşkilatı Hakkında Başkanlık Kararnamesi’nin 21’inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali Yalçındağ, Dr. Osman Coşkun ve Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Prof. Dr. Öktem Vardar, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran S. İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar.
Ekonomi Politikaları Kurulu: Dr. Cemil Ragıp Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Adnan Tanrıverdi, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu, Doç. Dr. İbrahim Kalın, İlnur Çevik, Dr. İsmail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.
Hukuk Politikaları Kurulu: Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Mehmet Uçum, Mustafa Akış, Uğur Kızılca.
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: Alev Alatlı, Havva Hümeyra Şahin, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Mehmed Özçay, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ümit Meriç.
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu: Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.
Sosyal Politikalar Kurulu: Prof. Dr. Edibe Sözen, Dr. İbrahim Altan, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dr. Murat Yılmaz, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Prof. Dr. Vedat Işıkhan.
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu: Asım Aykan, Hayrettin Güngör, Dr. Hayri Baraçlı, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. Mehmet Karabay, Oktay Saral, Refik Tuzcuoğlu, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tuna Koç.
EMİNE ERDOĞAN'DAN ANNE ŞEFKATİ
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan ziyareti kapsamında Macar Kültürevi’ni ziyaret etti. Burada çocuklar tarafından sahnelenen geleneksel dans gösterilerini izleyen Emine Erdoğan, ardından el sanatları atölyesini gezdi. Macar kültür ürünlerinin sergilendiği sergi ve müzeyi de gezen Emine Erdoğan, Türk kültür kurumları ile işbirliği yaparak ortak kültürel değerlerin korunması ve yeni nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. Emine Erdoğan, daha sonra Başkan Erdoğan ile Gül Baba Türbesi’nin açılışına katıldı.
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