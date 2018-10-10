Afrika’da ortak yatırım yapalım 

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlenen Macaristan-Türkiye İş Forumu’nda katılımcılara hitap etti. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, iş adamlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: “Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’e nazik daveti için teşekkür ederim. Macaristan’ı yabancı bir ülke olarak görmedik. Macaristan ile kökleri Orta Asya’ya uzanan kadim bağlarımız vardır. Dillerimize geçmiş ortak kelimeleriniz, türkülerimiz, müziklerimiz, bestelerimiz vardır. Barışın, muhabbetin ve dayanışmanın timsali Gül Baba gibi gönül erlerimiz, hak aşıklarımız vardır. Geçmişi 5 asra yaklaşan ve giderek güçlenen ikili münasebetlerimiz var. Bu ortak paydaların çok az ülkeye nasip olduğunu özellikle ifade etmek isterim.”

İKİLİ GÖRÜŞMELER

“300 aşkın Türk ve Macar iş adamıyla birlikte olduk. İkili görüşmeler de yapıldı. Bu görüşmelerle birlikte geleceğe yönelik nasıl adımların atılabileceğinin değerlendirmesi oldu. Türkiye Macaristan ilişkilerinde muazzam bir ilişki ve ivme yakaladık. İki ülke arasında çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirdik. Başbakanlığım döneminde Budapeşte’ye 2005 ve 2013 yıllarında iki kez ziyaret gerçekleştirdim. Yakaladığımız ivmeyi 2013’te Başbakan Orban’ın ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ilk toplantısını yaparak taçlandırdık. Üçüncü konsey toplantısını 2017 Haziran ayında Türkiye’de yaptık. Bir sonraki konsey toplantısını gelecek yıl Budapeşte’de yapmayı arzu ettik.”

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

“Karma Ekonomik Komisyon, Turizm Karma Komisyonu, Tarım Yürütme Komisyonu, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu, Sanayi Ortak İşbirliği Komitesi İş Konseyi gibi çok sayıda ortak mekanizma teşkil ettik. Afrika ortak çalışma grubunun tesisini de son derece önemsiyorum. İstiyorum ki Türkiye-Macaristan iş birliğiyle Afrika’da ortak yatırımlara girelim. Yani burada Macar Eximbank’ı ile Türk Eximbank’ın da dayanışması, destekleriyle Afrika’da bizim özellikle 2005 yılından sonra kalktığımız atakla hemen hemen şu anda 41 ülkedeki oluşturduğumuz büyükelçiliklerle çok farklı bir alt yapının sahibi olduk. Tabi 54 ülkeye burada hükmetmek, bu çok önemli ve bu ülkeler üzerinde biz Macaristan’la ortak iş birliğine girebiliriz. Şu anda Afrika’nın beklentileri çok, adeta çorak bir alan diyebiliriz ve burada tarımdan sanayiye, sağlık, turizm, alt yapı, üst yapı bütün bu alanlarda birçok çalışmaları yapmak mümkün. İki ülke arasında 2009’da yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ikili ticaretin 2017’de 2,6 milyar dolara yükseldi. 2018 yılının ilk 8 ayında ise bu 1,8 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Şimdi hedef 5 milyar doları yakalamak ki az önce Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi 6 milyar avro gibi bir hedefe ulaşmak bu her ikimizin de ortak bir hedefidir. Bu miktar aslında geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla yüzde 8’lik bir artışa tekabül ediyor şu andaki rakam. Sadece ticaretimiz değil hamdolsun yatırımlarımız da günden güne artıyor. Macaristan’da lojistik, turizm, enerji, müteahhitlik gibi pek çok sektörde Türk firmalarının yatırımlarının bulunuyor. Macaristan Yatırım Ajansı HİPA’nın sağlayacağı krediler ile iş adamlarımıza vize kolaylığı, hiç şüphesiz buradaki yatırımlarımızı daha da büyütecektir.”

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

“Macaristan hükümetine Türk iş adamlarına verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Bu ziyaretimde KOSGEB ile Macaristan Ulusal Ticaret Evi arasındaki bir mutabakat zaptı imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada şu noktanın altını özellikle çizmek istiyorum; tüm bu olumlu gelişmelere rağmen ekonomik ilişkilerimizin mevcut durumu yeterli değildir. Biz bunu çok daha ilerilere taşıyabiliriz.”