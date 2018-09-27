Afrika’ya her destek, insanlığa yatırımdır 

Başkan Erdoğan’a Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında eşlik etmek üzere New York’ta bulunan Emine Erdoğan, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliğinin ev sahipliği yaptığı ‘Afrika’daki Kadınları ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi: Dayanıklı, Sürdürülebilir ve Adil Toplumların İnşasına Yönelik Yaklaşımlar’ temalı toplantıda konuştu. Afrika ülkelerinden birçok devlet başkanın eşlerinin ve çok sayıda temsilcinin de katıldığı bir toplantıda Erdoğan, “Afrika, Türk halkının dost ve kardeş bildiği çok özel bir coğrafyadır. Afrika’dan yükselen her ses, Türkiye’de yankılanmaktadır” dedi.

30 ÜLKEYİ ZİYARET ETTİM

Afrika’da 30’a yakın ülkeyi ziyaret ettiğini ve Afrika’nın renkli kültürüne hayran olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Dünyadaki yaygın algının, oryantalist klişelerin aksine Afrika oldukça dinamik bir kıta. Fakat ne yazık ki bütün bu zenginliğine rağmen, yoksullukla özdeşleşmiş yekpare bir Afrika algısı var. Irkçı rejimler, sömürgeci yönetimler, özellikle son birkaç yüzyılda Afrika’nın bütün dinamizmini alıp götürdü. 20. yüzyıl Afrika için kayıp bir yüzyıl oldu. Fakat biz Türkiye olarak 21. yüzyılın Afrika’nın çağı olacağına inanıyoruz.”

AFRİKA AÇILIMINA VURGU

Türkiye’nin 2005 yılında Afrika açılımını başlattığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’da 2002’de 12 Büyükelçiliği bulunurken bu rakamın bugün 41’e çıktığına dikkat çekti. Ankara’daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısının ise bu süre zarfında 10’dan 33’e yükseldiğini anlatan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’daki elçilik sayısını 50’ye çıkarmayı planladığını dile getirdi. Türkiye’nin Afrika’da ticaret, eğitim, enerji ve tarım alanlarında pek çok projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Emine Erdoğan, “Üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu da, Afrikalı kadınların ihtiyaçlarıdır. Çünkü inanıyoruz ki, Mandela’nın dediği gibi ‘kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır” diye konuştu.

YARISI OKUR YAZAR DEĞİL

Yeni bir Afrika inşa etmenin kadınların durumunun iyileştirmekten geçtiğine vurgu yapan Erdoğan, BM’nin 2063 yılı Afrika ajandasının bunu teyit ettiğini belirtti. Erdoğan, “Yarıdan fazlası temel okur-yazarlıktan yoksun olmanın yanı sıra, çocuk yaşta evlilik iki kat daha fazla. Altyapı eksiklikleri sağlık ve eğitim imkanlarına ulaşmayı zorlaştırıyor. Dünyada önlenebilir sebeplere bağlı ölümlerin %62’sini Afrikalı kadınların oluşturduğunu biliyoruz. Bu gerçekten çok çarpıcı bir rakam! Tek bir hayatın bile telafisi yokken, dünya Afrikalı kadınları bu kadere mahkum edemez!” dedi.

İnsan haklarının bir bütün olduğunu ifade eden Erdoğan, “Afrika’nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız, onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir. Afrika’daki kimi ülkelerde aile içi şiddete karşı herhangi bir kanun bile yok” diye konuştu.