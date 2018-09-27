Afrika’ya her destek, insanlığa yatırımdır
Erdoğan, “Biz inanıyoruz ki, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum olarak Afrika’ya vereceğimiz her destek, insanlığa yaptığımız yatırımdır” dedi.
Başkan Erdoğan’a Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında eşlik etmek üzere New York’ta bulunan Emine Erdoğan, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliğinin ev sahipliği yaptığı ‘Afrika’daki Kadınları ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi: Dayanıklı, Sürdürülebilir ve Adil Toplumların İnşasına Yönelik Yaklaşımlar’ temalı toplantıda konuştu. Afrika ülkelerinden birçok devlet başkanın eşlerinin ve çok sayıda temsilcinin de katıldığı bir toplantıda Erdoğan, “Afrika, Türk halkının dost ve kardeş bildiği çok özel bir coğrafyadır. Afrika’dan yükselen her ses, Türkiye’de yankılanmaktadır” dedi.
30 ÜLKEYİ ZİYARET ETTİM
Afrika’da 30’a yakın ülkeyi ziyaret ettiğini ve Afrika’nın renkli kültürüne hayran olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Dünyadaki yaygın algının, oryantalist klişelerin aksine Afrika oldukça dinamik bir kıta. Fakat ne yazık ki bütün bu zenginliğine rağmen, yoksullukla özdeşleşmiş yekpare bir Afrika algısı var. Irkçı rejimler, sömürgeci yönetimler, özellikle son birkaç yüzyılda Afrika’nın bütün dinamizmini alıp götürdü. 20. yüzyıl Afrika için kayıp bir yüzyıl oldu. Fakat biz Türkiye olarak 21. yüzyılın Afrika’nın çağı olacağına inanıyoruz.”
AFRİKA AÇILIMINA VURGU
Türkiye’nin 2005 yılında Afrika açılımını başlattığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’da 2002’de 12 Büyükelçiliği bulunurken bu rakamın bugün 41’e çıktığına dikkat çekti. Ankara’daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısının ise bu süre zarfında 10’dan 33’e yükseldiğini anlatan Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’daki elçilik sayısını 50’ye çıkarmayı planladığını dile getirdi. Türkiye’nin Afrika’da ticaret, eğitim, enerji ve tarım alanlarında pek çok projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Emine Erdoğan, “Üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu da, Afrikalı kadınların ihtiyaçlarıdır. Çünkü inanıyoruz ki, Mandela’nın dediği gibi ‘kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır” diye konuştu.
YARISI OKUR YAZAR DEĞİL
Yeni bir Afrika inşa etmenin kadınların durumunun iyileştirmekten geçtiğine vurgu yapan Erdoğan, BM’nin 2063 yılı Afrika ajandasının bunu teyit ettiğini belirtti. Erdoğan, “Yarıdan fazlası temel okur-yazarlıktan yoksun olmanın yanı sıra, çocuk yaşta evlilik iki kat daha fazla. Altyapı eksiklikleri sağlık ve eğitim imkanlarına ulaşmayı zorlaştırıyor. Dünyada önlenebilir sebeplere bağlı ölümlerin %62’sini Afrikalı kadınların oluşturduğunu biliyoruz. Bu gerçekten çok çarpıcı bir rakam! Tek bir hayatın bile telafisi yokken, dünya Afrikalı kadınları bu kadere mahkum edemez!” dedi.
İnsan haklarının bir bütün olduğunu ifade eden Erdoğan, “Afrika’nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız, onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir. Afrika’daki kimi ülkelerde aile içi şiddete karşı herhangi bir kanun bile yok” diye konuştu.
TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR
Türkiye’nin, Afrika’nın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için elinden geleni yaptığına vurgu yapan Erdoğan, kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal eve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için bölgeden bölgeye değişen ihtiyaçlara göre planlamalar yapıldığını aktardı. Erdoğan Türkiye’nin Afrika’daki kadınların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına şu ifadelerle değindi: “Temel ihtiyaçlar, barınma, sağlık, eğitim, beslenme, su kaynaklarına ulaşım, savaş, terör ve şiddet mağduru kadınlara destek projeleri ile şekilleniyor. Sosyal statünün güçlendirilmesi, kadın derneklerinin ve ilgili resmi kurumların desteklenmesi ile sağlanıyor. Ekonomik durumun iyileştirilmesi ise, üretim sektörlerinde ekipman ve eğitim desteği, meslek edindirme ve üretim tesislerinin kurulması ile projelendiriliyor. Biz inanıyoruz ki, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum olarak Afrika’ya vereceğimiz her destek, insanlığa yaptığımız yatırımdır. Meyvesi de, hepimize huzurlu ve barışçıl bir dünya olarak geri dönecektir” ifadelerini kullandı.
YÜZDE 60’I TARIMDA ÇALIŞIYOR
Ekonomik kaynakların, kadın üzerinde tehdit ve kontrol aracı olmaktan çıkması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, tarım alanında çalışan kadın oranını yüzde 60 olduğunu ancak bunlardan toprak sahibi olanların oranının yüzde 13’ten az olduğunu kaydetti. Afrika ziyaretleri sırasında pek çok kadınla görüştüğünü anlatan Erdoğan, “2015 yılında Etiyopya’ya yaptığım bir ziyaret sırasında çaresiz hastalıklara yakalanmış kadınlardan oluşan bir sivil toplum kuruluşunu ziyaret etmiştim. Bir masanın etrafında toplanmış takı yapıyorlardı. Sonradan öğrendim ki, günlük 1 dolara yaptıkları takılar Batılı ülkelerin pahalı butiklerinde misli misline fiyatlara satılıyor” dedi.
Sorunları çözmede kadınlara şans verin
Emine Erdoğan, “Afrika’nın sorunlarını çözmek için kadınlara şans verin” başlıklı makalesinde, Afrikalı kadınların güçlendirilmesinde eğitimin kritik rol oynayacağını söyledi. Emine Erdoğan, El Cezire’nin internet sitesinde yayımlanan makalesinde, insanların Afrika kıtasını aşırı yoksulluk, açlık, kuraklık, iç savaşlar ve terörizmle birleştirmesini eleştirerek, bunun dünyada yanlış bir algı olduğuna dikkati çekti. Emine Erdoğan, “Son yıllarda 46 Afrika ülkesinden 3 bine yakın genç kız, Türk devletinin sağladığı burslarla yüksek kaliteli milli eğitim kurumlarına erişim sağladı. Programın başlayışından bu yana 362 kadın, Türkiye’deki eğitimlerini tamamladı ve kendilerine daha iyi bir gelecek kurmak üzere ülkelerine doktor, mühendis ve öğretmenler olarak geri döndü” değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE’NİN İLİŞKİLERİ
Politikacıların, aktivistlerin ve kalkınma uzmanlarının, kuşakları, dünyanın son derece zengin ve dinamik bir parçası olan Afrika’nın her şeyi nasıl değiştirebileceğini anlamaya çalıştıklarını belirten Emine Erdoğan, son yıllarda kıta ile ilişkilerini güçlendiren Türkiye’nin cevabı bulduğunu ve bunun kadınların güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.
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