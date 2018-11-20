Afrin’de ‘Körfez’ oyunu

Afrin’de önceki gün sokağa çıkma yasağıyla sonuçlanan gasp ve yağma olaylarının arkasında, Suriye’de PKK/PYD’yi açıkça fonlayan Körfez ülkelerinin istihbarat operasyonu olduğu ortaya çıktı.

YAĞMA VE ŞİDDET

Türkiye, Suriye’de Fırat’ın Doğusu’nu da terörden arındırmaya yönelik açıklamalar yaparken daha önce TSK ve ÖSO tarafından özgürlüğüne kavuşturulan Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesini karıştırmaya yönelik provokasyonlar meydana geldi. Önce Fırat Kalkanı’ndaki El Bab, Cerablus gibi kentlerde yaşanan terör saldırılarının ardından hafta sonu Afrin’de aniden yağma ve şiddet olayları ortaya çıktı.

ÖNLEMLER ALINDI

TSK ve ÖSO, Afrin’de bir yandan terör örgütü PKK/PYD’nın terör eylemlerine karşı önlem alırken, öte yandan sözde daha önce Esad’a karşı savaşan grupların provokasyonlarıyla da mücadele ediliyor.

MAAŞLI ÇETELER

Görünüşte, ‘yağma-çete’ hareketleri olarak lanse edilen olayların arkasında, Körfez ülkelerinin fonladığı bilinen Ahrar el-Şarkiye’ye bağlı Şuheda Şarkiye grubuyla Abu Havle grubu, halkta büyük huzursuzluk yaratan yağma, gasp, adam kaçırma organize suçlara karıştığı, bu gruplara yönelik operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için 05.00’de başlayacak özel kuvvetler operasyonu öncesinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi. Çete liderlerinin tamamına yakının yakalanarak tutuklandığı, provokasyonun önüne geçilerek Afrin’in huzurunun bozulmasına izin verilmediği öğrenildi.