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Ağlamaktan konuşamadı

İzmir’in Bayındır ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki çiftçi Ahmet Güven’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı görme hayali gerçek oldu.

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Zeytinova Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Güven, yaptığı açıklamada, yıllardır en büyük hayalinin Başkan Erdoğan’ı yakından görmek olduğunu, bunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a ilettiğini aktardı. Güven, “Öğle namazını kıldığım camiden çıkarken Hamza Dağ ile karşılaştım. Ona ‘Kardeşim bir isteğim var. Başkanımızı çok seviyorum. Bana bu adamı göster, sarılıp öpeyim. Bu benim en büyük hayalim’ dedim. Sağ olsun beni Ankara’ya götürdüler. Başkanımızı gördüğümde duygulandım, ağlamaktan konuşamadım” diye konuştu. 

KÖYÜNE DAVET ETTİ

Erdoğan’ın, görüşme sırasında ağlaması nedeniyle kendisini sakinleştirmeye çalıştığını dile getiren Güven, şunları kaydetti: 

Bana, ‘Sakin ol, neden ağlıyorsun’ dedi, dokunarak sakinleştirmeye çalıştı. Ben tıkandım orada, bir şey diyemedim. Şimdi ise onun üzüntüsü var bende. Başkanımızı yaşadığımız köyüme davet ediyorum. 78 yaşında bir adamım ben. Çok siyasetçiler gördüm ama Başkanımız gibi okuyan ve göğsünde imanı olan bir adam görmedim. 

Erdoğan ve Merkel’den kritik görüşme

Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye’deki gelişmeler, Avrupa’ya düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.

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