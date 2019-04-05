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Mazbatasını alan Savcı Sayan'ın ilk işi, X-ray cihazı ile odasının kapısını söktürmek oldu

Ağrı'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen Savcı Sayan, mazbatasını aldı. Belediye binasındaki makamına geçen Sayan, ilk iş olarak girişteki X-ray cihazı ile odasının kapısını söktürdü.

  • DHA
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Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ağrı Belediye Başkanlığı'na seçilen Savcı Sayan, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Merkez Camii'nde okuttuğu mevlit sonrası 1 Mart 2017'den beri kayyumla yönetilen belediyeye geçen Sayan, görevi Vali Süleyman Elban'dan devraldı.

Sayan, Elban'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti. Belediyede ilk iş olarak girişteki X-ray cihazı ile makam odasının kapısını söktüren Sayan, "Ben size hizmetkarlık yapacağım. Resmiyet yok. İstediğiniz yerde sorun, istediğiniz yerde yanıma gelin, istediğiniz yerde beni bulun, durdurun. Hepiniz benim büyüğümsünüz. Burada bugün kapıyı söküyorum, X-ray cihazını söküyorum. Arandığınızda çakmağınızı kimse almayacak. Beni öldürecekse siz öldürün, siz öldürün. Ben Allah'tan başka koruma istemiyorum. En büyük koruma Allah'tır ve sizlersiniz" diye konuştu.

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