Ağrı’da Savcı Sayan dönemi başlıyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni Ağrı’da AK Parti Adayı Savcı Sayan farkla kazandı. Sayan’ın seçimleri kazanmasının ardından Ağrılılar bayraklarla yapılan kutlamalara katılırken, Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda binlerce AK Partili yapılan kutlamalarla büyük sevinç yaşadılar. Yine birçok vatandaş uzun konvoylar oluşturarak şehir turu attılar.

SAYAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ağrı'nın zaferi kutlu olsun. Teşekkürler Ağrı'' ifadelerine yer verdi.