Ağrı’da Savcı Sayan dönemi başlıyor
Ağrı’da 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan kazandı.
- İHA
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni Ağrı’da AK Parti Adayı Savcı Sayan farkla kazandı. Sayan’ın seçimleri kazanmasının ardından Ağrılılar bayraklarla yapılan kutlamalara katılırken, Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda binlerce AK Partili yapılan kutlamalarla büyük sevinç yaşadılar. Yine birçok vatandaş uzun konvoylar oluşturarak şehir turu attılar.
SAYAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ağrı'nın zaferi kutlu olsun. Teşekkürler Ağrı'' ifadelerine yer verdi.
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