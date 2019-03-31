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Ağrı’da Savcı Sayan dönemi başlıyor

Ağrı’da 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan kazandı.

  • İHA
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni Ağrı’da AK Parti Adayı Savcı Sayan farkla kazandı. Sayan’ın seçimleri kazanmasının ardından Ağrılılar bayraklarla yapılan kutlamalara katılırken, Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda binlerce AK Partili yapılan kutlamalarla büyük sevinç yaşadılar. Yine birçok vatandaş uzun konvoylar oluşturarak şehir turu attılar.

SAYAN'DAN İLK AÇIKLAMA 

Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ağrı'nın zaferi kutlu olsun. Teşekkürler Ağrı'' ifadelerine yer verdi.

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