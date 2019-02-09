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AİHM’den emsal teşkil edecek bir karar çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) terör örgütü PKK’nın çukur eylemlerine ilişkin kararını değerlendirdi.

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Çavuşoğlu, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu kararı kesindir” dedi. Çukur eylemleri döneminde yürütülen operasyonlar için alınan tedbirlerin, sivil insanların zarar görmemesine yönelik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sivil ölümlerin önüne geçmeye yönelik tedbirler alındığını belirtti. Teröristlerin o dönemde de sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:  “Bunların İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı başvuru, oy birliğiyle reddedildi. Mahkemenin ‘Türkiye’de etkin bir iç hukuk yolu vardır. Oraya da gitmelisiniz’ şeklindeki yorumu, Türkiye’de etkin iç hukuk yolunu tüketmeden gittiklerinin de bir göstergesidir. Buna benzer sanırım 30’dan fazla dava vardı, diğer başvurulara da emsal teşkil edecek bir karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden çıktı. Dolayısıyla teröristlerin ve onların destekçilerinin yaptıkları bu başvurular da reddedilmiş oldu.”   

 

 

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