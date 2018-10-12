Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Ekonomik saldırıları milletimizle önleyeceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni Ve Geleceğin Haritası Konferansları" toplantısının açılışında, düşünen, çalışıp üreten, bilim-fende atılım içerisinde olan, ahlak ve fazilet hissi ile donatılmış, küresel vizyona sahip bir gençlik yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Yeni dünya düzeninde geleceğin haritasını bilginin belirleyeceğini vurgulayan Selçuk, "Bugün Türkiye, 206 üniversitesi, 8 milyona yaklaşan üniversite gençliği ile insanlığın geleceğe dair umutlarını yaşatmaya devam ediyor. Dünya yeni oluşumlara, yeni umutlara hasret. Bu özlemi, bu beklentiyi gerek akademik çalışmalarımızla, gerekse seyahatlerimizle tecrübe ediniyoruz." diye konuştu.

Başta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmak üzere birçok kuruluşta çalıştığını hatırlatan Selçuk, bu süreçte her ülkenin farklı bir hikayesini ve bunların da hepsinin odağında insan, eğitim, yoksulluk, savaş, terör, göç, adalet, kültür ve siyaset alanlarını içeren temel sorunlar olduğunu gördüğünü belirtti.

"İnsanlık son 100 yılda büyük dram yaşadı"

Sorunların genel olarak İslam coğrafyasını içerisine alan Asya, Afrika ve Orta Doğu eksenli çıkmasının, bu bölgeleri yeni bir dünya düzeni arayışının sorun merkezi haline getirdiğine dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu:

"Batı penceresinden baktığımızda yeni dünya düzeni algısıyla bugün bizim burada konuştuğumuz ve konuşacağımız yeni dünya düzeni arasında farklar var. Birinci Dünya Savaşı öncesinde başlayan kökleri 18. yüzyıla kadar uzanan kültür ve medeniyetlerin yaşadığı değişim süreci sonrasında toplumlar çok ciddi sosyolojik savrulmalara mazur kaldı. Bu tesiri derinden hisseden Osmanlı Devleti, merkez çekim kuvvetini kaybetti. İslam dünyası merkez çekim kuvvetini kaybetti. Yaşanan bu süreçte İslam dünyası yeni güç dengeleri ile karşı karşıya geldi. Önce Balkanlar'da, sonra Afrika'da ve Orta Doğuda savruldu. İnsanlık son 100 yılda büyük bir dram yaşadı."

"Kıblemize göre dünya haritasını belirleme vaktimiz geldi"

Selçuk, bölgenin yakın dönemde de aynı acıyı yaşadığını, Türkiye'nin 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Yeni bir güne, yeni bir yüzyıla uyanma vaktinin geldiğinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Kıblemize göre dünya haritasını belirleme vaktimiz geldi. Türkiye, 16 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda büyük bir değişim sürecine girdi. Türkiye, eğitim ve teknolojide büyük gelişmeler kaydederek, savunma sanayisinde, hizmet sektöründe, yatırım ve projelerde geçmişle kıyaslanamayacak yatırımlara imza attı. Ülkemizin geleceğine, özgürlüğüne kasteden 15 Temmuz darbe girişimini önledik. Ekonomik saldırıları milletimizle beraber yine önleyeceğiz. Günümüz siyasi koşullarına uygun, riskleri azaltan, hızlı ve etkin karar alma mekanizmalarına sahip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi ile geleceğimizi inşa edeceğiz."

Selçuk, 2023 vizyonuna uygun bir şekilde gençlere ve topluma yönelik çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.

Gençlerin sağlıklı yetişmesini çok önemsediklerini anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceğin haritasını oluştururken değişen güç dengeleri arasında pozisyonumuzu sağlamlaştırmamız lazım. Teknoloji kullanan bir gençlik değil, teknoloji üreten, ihraç eden bir gençliğe sahip olmamız gerekiyor. Bilgiyi kullanan bir gençliğin ötesinde bilgiyi üreten bir gençliğe dönüşmemiz gerekiyor. Bunların ötesinde bilgiyi hikmete çeviren bir gençliğe sahip olmamız gerekiyor."

Yeni dönemde üniversiteleri, sanayi ve teknoloji ile buluşturmaya ve öğrenci değişim programları ile uluslararası deneyimleri arttırmaya, akademik başarıları teşvik etmeye devam edeceklerini anlatan Selçuk, gençlerin özellikle eğitim sürecinde karşılaştıkları olumsuz etkileri kaldırmaya çalıştıklarını, bu kapsamda da bir eylem planı hazırladıklarını ifade etti.

Topluma faydalı gençler...

Bakan Selçuk, gençler arasında yaygın hale gelen alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Bu amaçla 11 bakanlığın sorumluluğunda 2018-2023 ulusal uyuşturucu ile mücadele eylem planını hazırladık. Sosyal uyum kapsamında 2017 yılında İstanbul'da 2, Ankara ve Antalya'da birer olmak üzere, 4 pilot sosyal uyum merkezi açtık. 18 birimin de açılması sürmekte. İçişleri Bakanlığımız ile beraber güvenli okul ve güvenli gelecek kapsamında okullarımızdaki çocuklarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarla ailelerimizle birlikte çocuk ve gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan korumaya, topluma faydalı gençler yetiştirmeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin, dünyada gayet genç bir nüfusa sahip olduğunu, bunu avantaja ve fırsata çevirmek istediklerini aktaran Selçuk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gençlerimizin iş gücü piyasasına katılımını teşvik etmek istiyoruz. Bu yılki hedefimiz 450 bin gencimize istihdam sağlamaktır. 16 yıllık sürecimize baktığımızda da İŞKUR sayesinde 2 milyon gencimizi işe yerleştirdik. Bizler 14 asırdır kalbimizdeki medeniyet tasavvurunu diri tutan bir gençlik iksiriyle yeni bir dünya düzenini hayal ediyoruz."