'Aile toplumun güven unsuru'

Bakan Selçuk, kadın ve erkek arasında sevgi, saygı, sorumluluk, sadakat ve sabra dayalı evlilik kurumunun, güçlü aile yapısının temeli olduğunu ifade ederek, “OECD ülkeleri ile kıyasladığımızda evlenme oranında ilk ülkeyiz, boşanma oranında ise sonda yer alan ülkelerdeniz. Bu avantajımızı kaybetmeden muhafaza etmek için gençlerimize evlilik kurumunun değerini, önemini daha iyi anlatmalıyız. Aile yapısının sağlıklı ve sağlam olması yalnız kendi üyeleri için değil, çevresi ve toplum için de bir denge ve güven unsuru. Bakanlık olarak bu konuyu önemsiyor, dinamik nüfus yapımızı korumak için çeşitli uygulamalarla evliliği teşvik ediyoruz. Aile olma yolunda ilerleyen gençlerimize sadece maddi olarak değil, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de destek oluyoruz” şeklinde konuştu.