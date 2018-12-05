Ajan Dündar'a Gezi eylemlerindan yakalama

İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen Gezi olayları soruşturmasında, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen talep yazısında, Dündar’ın 13 Haziran’da yaptığı konuşmanın çözümüne yer verildi. 7 dakika 52 saniyelik konuşmada “Gerekirse TOMA’ların önüne yatacağım başka yolu yok” diyen Dündar’ın vatandaşları ve gençleri tahrik edip yönlendirdiği görülüyor.

PLANLI PROVOKASYON

Mehmet Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada, Mehmet Ali Alabora’nın yakalanması talebiyle mahkemeye gönderilen yazıda ise “Gezi eylemlerinin gelişigüzel ortaya çıkmadığı, bir organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı olarak yürütüldüğü, masum protesto gösterileri şeklinde lanse edilmesine rağmen amacın, yurt genelinde şiddet eylemlerinin terör örgütleri vasıtasıyla tüm yurda yayılarak kaos ortamı meydana getirmek olduğu” belirtildi.