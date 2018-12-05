Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Ajan Dündar'a Gezi eylemlerindan yakalama

Gezi darbe eylemlerinin mimarlarından şüpheli M. Ali Alabora’nın ardından devlet sırlarını açıklayan ajan Can Dündar için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

  • KEMAL GÜMÜŞ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen Gezi olayları soruşturmasında, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen talep yazısında, Dündar’ın 13 Haziran’da yaptığı konuşmanın çözümüne yer verildi. 7 dakika 52 saniyelik konuşmada “Gerekirse TOMA’ların önüne yatacağım başka yolu yok” diyen Dündar’ın vatandaşları ve gençleri tahrik edip yönlendirdiği görülüyor. 

PLANLI PROVOKASYON 

Mehmet Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada, Mehmet Ali Alabora’nın yakalanması talebiyle mahkemeye gönderilen yazıda ise “Gezi eylemlerinin gelişigüzel ortaya çıkmadığı, bir organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı olarak yürütüldüğü, masum protesto gösterileri şeklinde lanse edilmesine rağmen amacın, yurt genelinde şiddet eylemlerinin terör örgütleri vasıtasıyla tüm yurda yayılarak kaos ortamı meydana getirmek olduğu” belirtildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA