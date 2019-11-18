KKTC bayrağının yakılması

KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Yıldız Kenter'in vefatı

Dün sanat camiamız için çok önemli olan bir ismi, Yıldız Kenter'i kaybettik. Toplumun tüm kesimlerini kucaklaması gereken sanatın eşsiz bir timsali olmuştur. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.

Otizmli çocukların dışlanması

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve ailelerimizi inciten bu olay hassasiyetle takip edildi. Buradaki incitici eylemlerin ortaya çıkmasında sorumlu olanların araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) büyük bir hassasiyet gösterdi. İncitici eylemde sorumlu olanlar görevden alındı.

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti

Uluslararası toplumda Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kararlı duruşunun haklılığı daha net bir şekilde görülmüştür. ABD ile ilişkilerimizin potansiyeli mevcut sorunlardan daha büyük. Ermeni tasarısının geri çekilmesi bir kazanımdır. Sözde Ermeni soykırımı yaptırımı gündemden kalkmıştır. Müttefikler arasında yaptırım dili kullanılmamalıdır. Bu son gezide de 300 bini aşan Kürt kardeşimizi misafir ettiğimiz ve etnik siyaset dünyasına bakmadığımız ifade edilmiştir.

Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını garanti altına alan bir siyaset gütmektedir.

Doğu Akdeniz sorunu

Avrupa Birliği (AB) ile Doğu Akdeniz ile ilgili tartışma devam etmektedir. AB bir adım attı. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey görmüyorlar. AB, Rumların marjinal politikalarının peşine takılmış durumda.

Rum kesiminin ve Yunanistan'ın ne yapmak istediğini görüyoruz. AB'nin buradaki tutumunu güçlü bir şekilde gözden geçirmesi gerekmektedir. Gerginlik üreten bir odak haline gelmiştir. Bu AB açısından büyük bir kırılmadır, tarafsız olma vasfını yitirmiştir.

Doğu Akdeniz'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarından ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinden zerre kadar taviz verilmeyecek.

İsrail'in saldırıları

İsrail, uluslararası hukuku tanımamaktadır. İşgal, modern zamanların en uzun ve en saldırgan işgaldir. Uluslararası toplum sessiz kaldıkça şiddet daha da artıyor. Biz bir kez daha en güçlü şekilde kınıyoruz.

Irak'taki protestolar

Irak'ta 1 aydır protesto gösterileri düzenleniyor. Maalesef bu gösterilerde birçok Irak vatandaşı hayatını kaybetti. Can kayıpları dolayısıyla taziyelerimizi iletiyoruz.

Irak'ı uydu devlet yapmak için siyaset yapıldığını takip ediyoruz. Bölgeye de Irak'a da zarar vermektedir.

Başörtülü kadınlara saldırı

Prensip olarak hiç kimse hayat tarzından, giyim kuşamından dolayı saldırıya uğramamalıdır. Somut olaylara geldiğimizde başörtülü hanımlara dönük saldırının üst üste gelmesi bizim de kaygılanmamızı ve konuyu yakından takip etmemizi gerektirmektedir.

Hangi kimlikten olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortak tutum geliştirmeliyiz. Hemen bir hafifletici sebepler aramaya çalışan kesimler var.