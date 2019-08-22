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AK Parti 18. yaşını 'aile içinde' kutlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümünü “aile içinde” kutlayacaklarını söyledi. Ünal “18 yılımızı anlatan bir film yayınlayacağız. Kendisini aileden görenler davetli” dedi.

  • STAR ANKARA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, partisinin genel merkezinde ajans, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ünal, 14 Ağustos’un Kurban Bayramına denk gelmesi sebebiyle 23 Ağustos’ta yapılacak AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi, sorularını cevapladı. 

ESKİ VEKİLLER KATILACAK

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’da düzenlenecek kutlamalara parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri, parti kurulları, bakanlar, eski milletvekillerinin katılacağını belirtti. 

TÜM AKTÖRLER VAR

AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne özel 18. yıl marşını hazırlattıklarını ifade eden Ünal, AK Partinin 18 yılını anlatan bir film yayımlayacaklarını anlattı. Ünal, O güne özel bir “Zaman Tüneli” hazırladıklarını belirterek, “Zaman tünelinde herkes var. 2001’den başlayarak tüm aktörlerin ve AK Parti’nin tarihinin yıl yıl anlatıldığı 18 yılın sergisini yapacağız” dedi. 

KENDİNİ AİLEDEN GÖRENLER 

Ünal, bir soru üzerine, “Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz” diye konuştu.  

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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