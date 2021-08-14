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Politika

AK Parti 20 yaşında! Sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 20. yaşında. Partinin 20. yaş kutlamaları yaşanan felaketler üzerine ertelenirken, sosyal medyada kutlama mesajları yağdı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:06 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:20
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 20. yaşında. Bu kapsamda 'Daima yeni, daima genç' sloganı ile yapılacak kutlamalar ise ertelendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Partimizin 20. kuruluş yıldönümü etkinliklerini erteleme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

AK Parti, bugüne kadar girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Bu süreçte bünyesinden dört başbakan ve iki cumhurbaşkanı çıkardı. Değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu.

AK Parti'nin kuruluş yıldönümüyle ilgili Twitter'da mesaj yağıyor.

İşte #AKParti20Yaşında hastag'i altında atılan bazı tweetler:

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