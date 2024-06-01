AK Parti 2028 için kampta! Yeni yol haritası belirlenecek

AK Parti büyük kongre öncesi, Kızılcahamam'da kampa giriyor. Kamp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. İlk olarak Genel Merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak. Bu oturumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.

Seçmenin talep ve beklentilerine uygun politikalar belirlenecek. 2028 seçimlerine giden yolda AK Parti'nin izleyeceği yol haritası şekillenecek.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda ise grup başkan vekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri, partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

İstişare ve değerlendirme kampında, seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşülecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum gerçekleştirecek.

Kamp, yarın yapılacak genel istişare ve değerlendirmenin ardından Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Kampa AK Parti MKYK, MDK, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve kurucular kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

TASARRUF TEDBİRİ: YALNIZ GELİN



Bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında milletvekillerine kampa eş, çocuk ve danışmanları olmadan "yalnız" gelmeleri kararı tebliğ edildi. Karar kapsamında sadece MYK üyeleri ve bakanlara birer personelin refakat etmesine izin verildiği öğrenildi.

2. TUR BELEDİYE BAŞKANLARIYLA



1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2'nci istişare ve değerlendirme kampına ise belediye başkanları katılacak. Yerel yönetimlerde atılacak adımlar, gelecek dönemde yapılacak icraatlar gözden geçirilecek.