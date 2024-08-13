AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

AK Partili Dağ'ın açıklamalarında satır başları;

* Bazı görüşmeler mutlaka olacaktır. Bu hizmet kervanına olma isteyen herkes bizimle bir görüşme içerisinde oluyor.

* Programımız içerisinde hem belediye başkanı, hem milletvekilleri katılımları olacak. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır.

* Sade ve gösterişten uzak Ak Partimizin 23 yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanı ile organize ettik.

* Her şey olgunlaştığında kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yarın da hem belediye başkanı hem de milletvekili katılımları olacak.

Türkiye'nin en uzun süre iktidarda kalan partisi 23 yaşında!