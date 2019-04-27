'AK Parti 27 Nisan 2007’de demokrasi miladı başlattı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 27 Nisan askeri bildirisine, milletin iradesine sahip çıkan AK Parti’nin Türk demokrasi tarihinde bir miladın başlangıcına imza attığını söyledi. Usta, “AK Parti onurlu dik duruşuyla demokrasi üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırmıştır” dedi. AK Partili Usta, 2007 yılındaki 27 Nisan e-muhturanın yıldönümünde yaptığı yazılı açıklamada, e-muhtıranın, yakın tarihte demokrasi kültürünün zedelenmesine yönelik kurulan bir tuzak olduğunu belirterek, eski Türkiye’de var olan bürokratik ataletin devlet yönetiminde yarattığı boşluklar bahane edilerek milli iradenin yok sayıldığını, meşru hükümetin baskı ve tehditle durdurulmaya çalışıldığını kaydetti.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin yakaladığı istikrardan rahatsızlık duyanların milletin çıkarlarını gözeten AK Parti’nin yolunu kesmek adına Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladığını ifade eden Usta, bizzat dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından hazırlanan ve laiklik vurgusu yapılan bildiride hükümetin açıkça hedef alındığını kaydetti. Usta, şunları kaydetti:

“Milli irade Başkan Erdoğan’ın dik duruşuyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez cuntacı zihniyet karşısında boyun eğmemiştir. Gizli planlarla, kirli manşetlerle insanları yönlendirmeye çalışan karanlık odaklar, zorla ve tehditle AK Parti’yi yıpratıp sindirebileceğini düşünmüş olmasına rağmen AK Parti, 27 Nisan askeri bildirisine onurlu bir dik duruş sergileyerek milletin iradesine sahip çıkmıştır. Gücünü sadece milletten alan AK Parti, demokrasi tarihimizde bir miladın başlangıcına imza atmış ve demokrasi üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırmıştır. Karanlık süreçten milletimizin desteğiyle güçlenerek çıkan AK Parti, tüm engelleri aşarak bugünlere gelmiştir.”

ANADOLU’DAN SİLİNDİ

Usta, 15 Temmuz darbe girişimine karşı da cesur duruşundan taviz vermeyen Erdoğan ve milletin direnişiyle darbe zihniyetinin ilelebet Anadolu topraklarından silindiğini de ifade etti.