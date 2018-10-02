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AK Parti 5 yıl sonra Kızılcahamam’da

17-25 Aralık sonrası kamp adresi olarak, temellerinin atıldığı Afyonkarahisar’ı seçen AK Parti, 5 yıl sonra yeniden 27. kampı ile Kızılcahamam’a dönüyor.  Üç günlük kampın gündemi yoğun.

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3 günlük kampın gündemi yoğun. Açılış ve kapanışı Başkan Erdoğan’ın konuşmalarıyla olacak kampta ağırlıklı konu yaklaşan mart yerel seçimleri. İl il değerlendirmelerin yanı sıra seçime yönelik stratejilerin ele alınacağı kampta ‘MHP ile ittifak’ ve ‘af’ gibi öneriler hakkında nabız tutulacak. Daha önceki yerel seçimlerde kıl payı kaybedilen belediyeler ve terör nedeniyle kayyum atanan belediyelerle ilgili değerlendirmelerin de yapılması planlanıyor. Kampta, döviz kurundaki hareketlilik ve ekonomide alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirme yapılması bekleniyor. 

MASADA BAŞLIK ÇOK 

Kur üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırıların etkisiz kılınması için atılan adımlar tek tek değerlendirilecek. Bunun yanında kampta Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye’nin geleceği gibi başlıklar da konuşulacak. Hem yurt içi hem yurt dışında yürütülen terör operasyonları ile ilgili de bakanların sunum yapması bekleniyor. Üç günlük kampın bitimiyle birlikte AK Parti’de yerel seçimler için mesai hızlanacak. Adayların kesinleşmesinin ardından AK Parti kadroları çalışmalarına hız verecek. Yerel seçimlerde başarının en üst seviyeye çıkarılması için tüm teşkilat teyakkuza geçirilecek. 

 

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