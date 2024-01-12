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Politika

AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir” dedi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 23:38 - Güncelleme:
AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

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