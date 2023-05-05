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Politika

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken parti binasının camı çatladı.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 19:29 - Güncelleme:
AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi
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Olay, saat 17.00 sıralarında Dr. Mediha Erdem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Yazıcı (37) eline aldığı taş ve sopayla AK Parti Ankara İl Başkanlığının camına vurdu. Provokatif saldırıya parti binasını koruyan polisler anında müdahale etti. Saldırgan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından parti binasının önünde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Güzelgöz, "Bu tür saldırılar sadece demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisinin araştırılmasını istiyoruz. Taşla saldırı oldu ve partimize karşı hakaretlerde bulundu zanlı. Saldırıda giriş camımız çatladı. Herhangi bir personelimizde bir yaralanma söz konusu değil." dedi.

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