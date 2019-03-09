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AK Parti Ataşehir Adayı İsmail Erdem’in afişlerine boyalı saldırı yapıldı

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’i ve projelerini tanıtan, Ataşehir’in farklı noktalarına asılan afişlere boyalı saldırılar gerçekleşti.

  • İHA
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Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'i tanıtan pankartlar seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'in farklı noktalarına asılan pankartlar kimliği belirsiz kişilerce boyalı saldırıya uğradı.
 
 
Yoldan geçerken boya atılan afişe gördüğünü söyleyen Mehmet Yılmaz, “Emeğe saygısızlık, hangi parti olursa olsun bu şekilde yapılmasını yanlış buluyorum. Millet iradesini sandıkta koymalı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüm. Açıkçası üzücü bir durum.  Ataşehir’e yakışmayan bir hareket” dedi.
 
Burak Emre Küçük ise, “Böyle şeyler doğru değil. Böyle şeylerin olmasına gerek yok. Herkes oyunu atsın, başkanını seçsin. Yaptıkları yanlış bir şey” şeklinde konuştu.
 
 
AK PARTİ ATAŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDAN BULUNACAK
 
İsmail Erdem’in afişlerine boyalı saldırı yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya, Ataşehir’i geleceğe taşıyacak İsmail Erdem’i ve projelerini tanıtan afişlere boya saldırısını kınadıklarını, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
 

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